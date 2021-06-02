Belaruslu aktivist duruşma sırasında boğazına kalem sapladı!

Belaruslu aktivist Stsiapan Latypau, duruşmada bulunduğu sırada boğazına kalem saplayarak intihar girişiminde bulundu. Latypau'nun babası, oğlunun mahkemede suçunu itiraf etmeye zorlandığı, etmediği takdirde ailesi ve arkadaşlarının yargılanmasıyla tehdit edildiğini söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, Radio Free Europe/Radio Liberty tarafından çekilen görüntüler, Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko'ya karşı protestolar düzenleyen aktivist Stsiapan Latypau'nun mahkeme salonunda yerde yattığı anları gösterdi. Latypau, kamu düzenini ihlal eden eylemler düzenlemek, polise ve 10 yıla kadar hapis cezası gerektiren diğer iddia edilen eylemlere direnmekle suçlanıyor.

Bağımsız medya kurumu Nasha Niva, Latypau'nun boğazına kalem sapladığını aktardı. Latypau'nun kalemi saplamadan önce mahkeme salonunda "Suçumu kabul etmezsem aileme ve arkadaşlarıma ceza davası açacaklar" dediği aktarıldı.

Latypau, Lukaşenko’ya karşı düzenlenen toplu protestolar sırasında tutuklandığı Eylül ayından beri hapisteydi.