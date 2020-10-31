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Dünya

Belarus yarından itibaren yabancılara sınırlarını kapatıyor

31 Ekim 2020 23:16

Belarus Devlet Sınır Komitesi, ülke sınırlarının 'Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında' yarından itibaren yabancılara kapatılacağını duyurdu.

Koronavirüs salgını nedeni ile birçok ülke karantina tedbirlerine geri dönüyor. Belarus Devlet Sınır Komitesi tarafından yapılan açıklamada, ülke sınırlarının Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında yarından itibaren yabancılara kapatılacağı duyurulurken, yabancıların ülkeye kara veya demiryolu ile girişine izin verilmeyeceği ifade edildi.

Sınır Komitesi, yasağın diplomatik temsilciliklerde çalışanları, uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarını ve uluslararası taşımacılık yapan tır şoförlerini kapsamayacağını ifade etti. Söz konusu sınırlardan Belarus'ta geçici ya da sürekli oturumu bulunan ve çalışma izni olan yabancıların da giriş yapabileceği belirtilen açıklamada, Rusya ve Ukrayna vatandaşlarının Belarus'a girişine ise kendi ülkelerine transit geçiş yapmaları durumunda izin verileceği kaydedildi.

Sınırların yabancılara kapatılması kararı, başkent Minsk'te bulunan Minsk Havalimanı'ndan yapılacak girişleri kapsamıyor.

Belarus'ta toplam vaka sayısı 98 bin 482'ye, toplam can kaybı ise 980'e ulaştı. (İHA)

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