Belarus, yaptırımların görüşüleceği Avrupa Birliği toplantısından saatler önce gözaltına alınan protestocuları serbest bırakmaya başladı

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Belarus, özür dileyerek son bir haftadır süren hükûmet karşıtı protestolarda gözaltına alınan protestocuları serbest bırakmaya başladı.

26 yıldır süren Aleksandır Lukaşenko iktidarında Belaruslu yetkililer, nadiren özür açıklaması yapmıştı.

Minsk'in bu kararı protestoculara yapılan sert müdahaleler sebebiyle Avrupa Birliği'nin Belarus'a yaptırım uygulanması ihtimalini görüşeceği Dış İlişkiler Konseyi toplantısından saatler önce alması dikkat çekti.

Günün ilk saatlerinden itibaren gözaltına alınanların yakınları Minsk'teki gözaltı merkezinin etrafında toplanmaya başladı. Binanın etrafında toplananlar, serbest bırakılanlara yemek, su ve battaniye verdi.

Reuters'ın aktardığına göre serbest bırakılan bazı protestocuların vücutlarında morluklar vardı ve kalabalık halde çok dar hücrelerde tutulduklarını söyledi.

Gözaltında tutulan protestoculardan biri, "Herkesi gözaltına aldılar, herkesi dövdüler; erkekler , kadınlar, 13-14-15 yaşında çocuklar" dedi.

Belarus İçişleri Bakanı Yardımcısı gözaltına alınanlara şiddet uygulanmadığını söylemişti.

Belarus'ta muhalefetin seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlayan protestolar 5 gündür sürüyor.