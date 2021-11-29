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Dünya

Belarus ve Rusya, Ukrayna sınırları yakınında ortak tatbikat yapacak

"Komşu ülkelerin militarizasyonu bizi endişelendirir bu yüzde karşı önlemler planlamak zorundayız"

29 Kasım 2021 23:50

Belarus, NATO ve ABD'nin askeri yığınak yapmakla suçladığı Rusya ile birlikte Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikat yapacağını duyurdu.

Polonya sınırındaki göçmenler ve Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yaptığı iddialarıyla bölgede tansiyon artarken Belarus, NATO'yu sınırlarına saldırı amaçlı birlik göndermekle suçladı. Euronews'in haberine göre Rusya ile yapacakları tatbikatın yakın gelecekte olacağını söyleyen Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin kesin tarih vermekten kaçındı. Bakan Khrenin, "Sınırlarımızda askeri birlik oluşumları görüyoruz. Komşu ülkelerin militarizasyonu bizi endişelendirir bu yüzde karşı önlemler planlamak zorundayız" dedi.

NATO üyesi Litvanya ise Belarus ordusunun Rusya ile giderek daha fazla entegre olduğunu söyleyerek ittifaka bu ülkeye karşı pozisyonunu yeniden ayarlaması için çağrı yaptı.

Lukaşenko: Savaş çıkarsa tarafımız belli

Olası bir savaş durumunda 'bizim tarafımız bellidir' diyerek Rusya'yı işaret eden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülke sınırlarındaki durum hususunda değerlendirmelerde bulundu. Belarus’un hiç kimseyi tehdit etmediğini ancak düşmanca saldırılara cevap vermeye hazır olması gerektiğini belirten Lukaşenko, geçen sene sonunda ülkesine karşı hibrit savaş başlatıldığını ifade etti.

Kendilerine yönelik beklenmedik saldırılar olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, ülkesinin bir tür göç kriziyle karşı karşıya kalacağını hayal bile etmediklerini ve bu krizin büyüdüğünü söyledi. Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına yönelik tezinin gerçek olmadığını dile getiren Lukaşenko, Batı’nın bu yöndeki açıklamalarını destekleyecek argümanlar sunamayacağını savundu

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