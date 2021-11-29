Belarus ve Rusya, Ukrayna sınırları yakınında ortak tatbikat yapacak

Belarus, NATO ve ABD'nin askeri yığınak yapmakla suçladığı Rusya ile birlikte Ukrayna sınırı yakınlarında tatbikat yapacağını duyurdu.

Polonya sınırındaki göçmenler ve Rusya'nın Ukrayna sınırına yığınak yaptığı iddialarıyla bölgede tansiyon artarken Belarus, NATO'yu sınırlarına saldırı amaçlı birlik göndermekle suçladı. Euronews'in haberine göre Rusya ile yapacakları tatbikatın yakın gelecekte olacağını söyleyen Belarus Savunma Bakanı Viktor Khrenin kesin tarih vermekten kaçındı. Bakan Khrenin, "Sınırlarımızda askeri birlik oluşumları görüyoruz. Komşu ülkelerin militarizasyonu bizi endişelendirir bu yüzde karşı önlemler planlamak zorundayız" dedi.

NATO üyesi Litvanya ise Belarus ordusunun Rusya ile giderek daha fazla entegre olduğunu söyleyerek ittifaka bu ülkeye karşı pozisyonunu yeniden ayarlaması için çağrı yaptı.