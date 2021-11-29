Belarus ve Rusya, Ukrayna sınırları yakınında ortak tatbikat yapacak

Lukaşenko: Savaş çıkarsa tarafımız belli
Olası bir savaş durumunda 'bizim tarafımız bellidir' diyerek Rusya'yı işaret eden Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, ülke sınırlarındaki durum hususunda değerlendirmelerde bulundu. Belarus’un hiç kimseyi tehdit etmediğini ancak düşmanca saldırılara cevap vermeye hazır olması gerektiğini belirten Lukaşenko, geçen sene sonunda ülkesine karşı hibrit savaş başlatıldığını ifade etti.
Kendilerine yönelik beklenmedik saldırılar olduğuna dikkati çeken Lukaşenko, ülkesinin bir tür göç kriziyle karşı karşıya kalacağını hayal bile etmediklerini ve bu krizin büyüdüğünü söyledi. Batı’nın, Rusya’nın Ukrayna’ya saldıracağına yönelik tezinin gerçek olmadığını dile getiren Lukaşenko, Batı’nın bu yöndeki açıklamalarını destekleyecek argümanlar sunamayacağını savundu