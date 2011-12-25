Belarus ve Nijerya ile vize kalkıyor

T24 - Son olarak Ukrayna ile yapılan anlaşmayla vize uygulamayan ülke sayısı 64'e çıktı. Belarus ve Nijerya ile de çok yakında vizelerin kalkacağı belirtildi.



Türkiye'nin son zamanlarda yürüttüğü başarılı diplomatik atak ve komşularla sıfır problem politikasından sonra bazı ülkeler, Türk vatandaşlarına uyguladığı vize uygulamasını kaldırdı. Türkiye'ye vize uygulamayan ülkeler arasına son olarak Ukrayna da eklendi.



Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde bir dizi anlaşma imzalanırken, iki ülke arasında vize muafiyetini öngören anlaşmaya da imza konuldu.



Ukrayna ile yapılan anlaşma ile Türkiye'ye vize uygulamayan ülke ve özel idare bölgeleri sayısı da 64'e çıktı.



Vize muafiyeti anlaşması imzalanan ülkeler şunlar: “Antigua -Barbuda, Arjantin, Arnavutluk, Bahamalar, Barbados, Belize, Bolivya, Bosna-Hersek, Brezilya, Ekvador, El Salvador, Fas, Fiji, Filipinler, Guatemala, Güney Afrika Cumhuriyeti, Gürcistan, Haiti, Hırvatistan, Honduras, Hong Kong, İran, Jamaika, Japonya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kolombiya, Kore Cumhuriyeti (Güney Kore), Kosova, Kosta Rika, Libya, Lübnan, Makau Özel İdare Bölgesi, Makedonya, Maldivler, Malezya, Mauritus, Nikaragua, Pakistan, Palau Cumhuriyeti, Paraguay, Rusya, St. Vincent-Grenadines, Singapur, Solomon Adaları, Sri Lanka, Suriye, Svaziland, Şili, Tanzanya, Tayland, Trinidad-Tobago, Tunus, Tuvalu, Uruguay, Ürdün, Venezuela, Vatikan, Katar, Kamerun, Yemen, Ukrayna.”



Belarus ve Nijerya ile da yapılacak anlaşmalarla çok yakında vizelerin kalkacağı belirtildi.