Belarus'un zorla uçaktan indirip gözaltına aldığı gazeteci devlet televizyonuna çıkarıldı

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Belarus'un geçen haftalarda zorla Minsk'e indirdiği RyanAir uçağında tutuklanan gazeteci Roman Protaseviç, perşembe akşamı Belarus devlet televizyonuna bir söyleşi verdi. İnsan hakları aktivistleri Proteseviç'in bu söyleşiyi zorla verdiğini ve yayın boyunca stresli durduğunu ifade etti.

Nexta isimli Telegram sayfasının editörlüğünü yapan Protaseviç, geçen sene Belarus'ta meydana gelen dev protestoların koordinasyonu ile ilgili haberleri yaymıştı. Gazeteci, dün çıktığı yayında protesto çağrısı yaptığını "itiraf" etti ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu övdü.

İnsan hakları gurubu Viasna, Protaseviç'in "adil olmayan, çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kaldığını" ve bu yüzden yayına çıkmak durumunda kaldığını ifade etti.

Viasna direktörü Ales Bialitski yayından önce AFP'ye yaptığı açıklamada, "Protaseviç'in söylediği her şey ağzından tehditle alınmış olacak. En azından psikolojik baskı altında olacak" dedi.

Bialitski, "Ağzından çıkan her kelime gerçekliği olmayan, saf propaganda olacak" dedi.

AFP, Protaseviç'in yayın boyunca çok rahatsız durduğunu ifade etti. Protaseviç'in ebeveynleri yayında izledikleri oğullarının "şiddete uğramış gibi durduğunu" ifade etti.