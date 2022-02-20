Belarus, Ukrayna'yla gerilime işaret etti: Rusya'yla askeri tatbikat devam edecek

Belarus, Rusya'yla ortak askeri tatbikatların devam edeceğini belirterek ülkede Rus askerlerinin bir sürede bulunacağını açıkladı.

AFP'nin aktardığı habere göre, Ukrayna'nın doğusunda süren gerilimi öne süren Belarus Savunma Bakanlığı, Rusya güçlerinin daha fazla tatbikat için ülkede kalacağını söyledi.

Ukrayna'yla gerilim sürerken Rusya ve Belarus, 10 gün sürmesi planlanan bir ortak askeri tatbikata başlamıştı. NATO, ortak tatbikatın Rusya’nın Soğuk Savaş’tan bu yana eski Sovyet ülkesi Belarus’a en büyük asker konuşlandırması olduğunu söylemişti.

Ayrıntılar geliyor...