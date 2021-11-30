Belarus, Ukrayna sınırının yakınlarında Rusya ile askeri tatbikat yapacağını duyurdu

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Belarus, ülkenin güneyindeki Ukrayna sınırında Rusya ile ortak tatbikat yapacağını duyurdu ve NATO'yu sınır bölgesinde saldırı kabiliyetini artırmakla suçladı.

ABD, NATO ve Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın Ukrayna sınırında asker yığınağı yaptığını iddia ediyor. Moskova bu iddiaları reddediyor. Sığınmacı krizi nedeniyle Avrupa Birliği ile gergin günler yaşayan Belarus'un böyle bir dönemde Ukrayna sınırında Rusya ile askeri tatbikat yapacağını açıklaması dikkat çekti.

Belarus Savunma Bakanı Viktor Kırenin, tatbikatın "orta vadede" yapılacağını belirtirken kesin bir tarih sunmadı.

Kırenin, sınırlarının etrafında askeri varlık gördüklerini, bu yüzden tatbikat kararı aldıklarını belirtti.