Belarus'ta seçim sonrası protestolar sürerken Lukaşenko 'gizli bir törenle' cumhurbaşkanlığı yemini etti

Ülkesinde görevi bırakmasını talep eden protestolar sürerken Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'nun Cumhurbaşkanlığı yeminini tören yerine kapalı kapılar ardında gerçekleştirdiği belirtildi.

AFP'nin aktardığına göre, Lukaşenko, kamuoyuyla paylaşılmayan gizli bir törenle cumhurbaşkanlığı yemini etti. Yemine dair önceden de bilgi verilmediği aktarıldı.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı. Belarus'ta bu hafta sonu da on binlerce kişi bir kez daha Lukaşenko'nun görevi bırakmasını talep ederek sokağa çıkmıştı.