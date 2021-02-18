Belarus'taki protestoların videosunu çeken gazeteciler 2 sene hapis cezasına çarptırıldı

T24 Dış Haberler

Belarus'ta bir mahkeme, Aleksandır Lukaşenko'ya yönelik protestoları videoya aldıkları için iki gazeteciyi iki yıl hapis cezasına çarptırdı.

Polonya merkezli Belsat kanalına çalışan 27 yaşındaki Katsiaryna Andreyeva ve 23 yaşındaki Darya Chultsova, Lukaşenko karşıtı eylemlerde öldürülen bir protestocu için düzenlenen eylemleri kaydettikten sonra apartmanlarında gözaltına alınmıştı.

İki gazeteci de kendilerine yöneltilen "Protestoları filme kaydederek yönetme" suçlamasını kabul etmedi.

Hakim karşısına demir parmaklıklar arkasında çıkarılan gazeteciler birbirlerine sarıldı ve protestoların sembolü haline gelen zafer işaretini yaptı.

Muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya yaptığı Twitter paylaşımında, "Darya ve Karsiaryna'ya bakın. Güçlüler, gülümsüyorlar ve sevdiklerine demir parmaklıklar arkasından veda ediyorlar. Lukaşenko bizi yenemeyecek" yazdı.

Gazetecilerin avukatı, karara itiraz edeceklerini söyledi.