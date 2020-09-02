Belarus'ta üniversite öğrencileri eğitim öğrenim yılının ilk gününde Lukaşenko'yu protesto etti: 40'dan fazla kişi gözaltına alındı

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Belarus'ta yeni eğitim öğrenim yılının ilk gününde Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etmek için sokağa çıkan birçok üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Salı günü yüzlerce öğrenci başkent Minsk'te üç haftadır devam eden protestolara katıldı ve Lukaşenko'nun istifasını istedi.

Öğrencilerin bazıları "Faşistler" ve "Burası bizim şehrimiz" diye slogan attı. Bir grup öğrenci de insan zinciri kurmaya çalıştı

İnsan zincirindeki bazı öğrencilere polis müdahalesi yapıldığı belirtildi. İnsan hakları grubu Viasca, 40'tan fazla kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.