Belarus'ta protestoların 3. gecesinde de polis şiddeti sürdü; AB yaptırım tehdidinde bulundu

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Seçimlerin ardından tansiyonun tırmandığı Belarus'ta protestolar 3. gecesinde de devam etti ve güvenlik kuvvetleri ile protestocular bir kez daha karşı karşıya geldi.

Avrupa Birliği, seçimlerde hile yapıldığı şüphesi ve protestoculara güç uygulanması nedeniyle Belarus'a tekrar yaptırım uygulanmaya başlayabileceğini duyurdu.

Muhalif aday Svetlana Tikanovskaya'nın "çocuklarını korumak için" Litvanya'ya kaçtığını duyurmasından saatler sonra göstericiler tekrar sokaklara çıkarken, güvenlik güçleri kalabalığı plastik mermi ve ses bombası ile dağıtmaya çalıştı.

Gün boyunca başkent Minsk'te Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu seçim sonuçlarına müdahale etmekle suçlayan protestocuları sokağa çıkmaktan caydırmak için yoğun bir polis yığınağı vardı.

Görgü tanıkları, polisin birçok kişiyi gözaltına aldığını gördüklerini ve bazı eylemcilerin dövüldüğünü aktardı.

Sosyal medyada paylaşılan ve dün Belarus'ta çekildiği iddia edilen bir videoda polisin arabaların camlarını kırıp içindeki insanları dışarı çektiği görüldü.

AFP'ye göre polis, basın mensuplarını da hedef aldı. Bazı foto muhabirlerin kameralarının lenslerinin ve hafıza kartlarının zorla alınıp kırıldığı ifade edildi.

AB'den tepki

Avrupa Birliği dün yaptığı açıklamalarla Belarus'taki seçimlere ve sonrasında meydana gelen olaylara tepki gösterildi.

Brüksel, seçimlerin "ne özgür ne de adil" olduğunu savunurken "şiddetten, adil olmayan tutuklamalardan ve seçim sonuçlarının çarpıtılmasından sorumlu olanların" cezalandırılabileceğini söyledi.

AB, aynı zamanda Lukaşenko hükûmetini protestoculara "orantısız ve kabul edilemez şiddet uygulamakla" suçladı.

Resmi sonuçlara göre pazar günü Belarus'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 80'ini Lukaşenko alırken Tikanovskaya yüzde 10'da kaldı. Tikanovskaya, ülkeyi terk etmeden önce sonuçları kabul etmediklerini söyleyerek Merkezi Seçim Komisyonu'na başvurmuştu.

Resmi açıklamalara göre protestolarda binlerce kişi gözaltına alındı. Şu ana kadar bir kişi hayatını kaybederken onlarca kişi yaralandı.