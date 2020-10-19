Belarus'ta on binler, polisin ateş açma tehdidine rağmen yine sokaklardaydı

T24 Dış Haberler

Belarus'ya on binlerce kişi polisin hafta içi yaptığı "ateş açma" tehditine rağmen Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'yu protesto etmek için sokaklara döküldü.

Başkent Minsk'te protestocular fabrikaların yoğunlukta olduğu bir bölgede yürüyerek, "Grev" diye slogan attı. Protestocuların elinde yine eylemlerin sembolü haline gelen beyaz-kırmız bayraklar vardı.

Polise, geçen günlerde "gerektiği taktirde" ölümcül güç kullanabilme yetkisi verilmişti. Pazar günü kolluk kuvvetleri sokaklara yine kitle kontrol araçları çekti, ancak bunların çoğunlukla kullanılmadığı görüldü.

Belarus İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Olga Çemodanova, kolluk kuvvetlerinin kendilerine taş atan bazı protestoculara plastik mermilerle karşılık verdiğini söyledi.

Çemodanova, pazar günkü eylemlerde 200'den fazla kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

Seçimlerin akabininde başlayan eylemlerde yüzlerce protestocu gözaltına alınırken polis çok sert müdahalelerde bulundu.