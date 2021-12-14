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Dünya

Belarus'ta muhalefet liderine 18 yıl hapis cezası verildi

2020'de aday olan Tikhanovsky, seçimden önce gözaltına alınmış, yerine eşi seçime girmişti

14 Aralık 2021 14:55

Belarus’ta Devlet Başkanı Aleksander Lukaşenko’ya karşı protestolar düzenleyen muhalefet lideri Sergei Tikhanovsky'e  18 yıl hapis cezası verildi.

BBC’de yer alan habere göre, muhalefet lideri Sergei Tikhanovsky, protesto gösterileri düzenlemek ve farklı suçlardan yargılanıyordu. 

Sergei Tikhanovsky, 2020 seçimlerinde Lukaşenko’nun karşısında yer almaya hazırlanmış ancak seçimden önce gözaltına alınmıştı.

Sergei Tikhanovsky’nin eşi Svetlana Tikhanovskaya onun yerine seçime girmiş, Lukaşenko’nun kazandığı seçimde usülsüzlük olduğunu savunmuştu. Seçim sonrası kendisinin kazandığını söyleyen Tikhanovskaya bir gün sonra, çocuklarıyla birlikte güvenliği için Belarus’u terk etmek zorunda kalmıştı

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