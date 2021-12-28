Belarus'ta Lukaşenko'nun görev süresini 2035'e kadar uzatacak anayasa değişikliği

Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun görev süresinin en az 2035'e kadar uzatılması için anayasada değişikliğe gidilmesi için hazırlıklara başlandı.

Lukaşenko'ya daha fazla yetki verilmesini de amaçlayan anayasa değişikliği, devlet başkanının resmi internet sitesi ve devlet haber ajansı Belta'nın internet sitesinden yayınlandı. İki sitede de Belaruslulardan metin hakkında yorum yapmaları çağrısında bulunuldu.

Euronews'in haberine göre; metinde ilk olarak Lukaşenko'nun halk referandumu ile kaldırdığı devlet başkanlığı görev süresi sınırının yeniden uygulanması teklifi bulunuyor.

Bu sınır, değişiklikten önce seçilen liderin en fazla iki defa seçilmesini ve toplamda 10 yıl görevde kalmasına izin veriyordu. Fakat projede bu kuralın uygulanması yeni bir cumhurbaşkanı seçilmesi şartına bağlanmış durumda. Bu da görev süresi normalde 2025'te dolacak Lukaşenko'nun iki dönem daha seçilebilme şansının önünü açıyor. 27 yıldır görevde bulunan politikacı böylece 81 yaşına kadar görevde kalabilecek.

Anayasaya getirilen diğer değişiklikler arasında parlamentonun görev süresinin dört yıldan beşe çıkarılması ve parlamentoya paralel olarak bir halk meclisinin kurulması bulunuyor.

Diğer bir değişiklik ise devlet başkanının görev süresi boyunca verdiği kararların görevinin sonlanmasının ardından hukuki yollar kullanılarak sorgulanamaması ve devlet başkanı hakkında dava açılamaması.

Anayasa değişikliği ayrıca ülkenin "tarafsızlık" olarak yürüttüğü nükleer silah politikasına da son veriyor.

Geçen ay Lukaşenko NATO'nun Doğu Avrupa ve Almanya'daki nükleer yerleşkelerini çekmemesi durumunda Rus nükleer silahlarının ülkeye kabul edilmesi yönünde bir öneride bulunmuştu.

Anayasa değişikliği projesinin gelecek şubatta halk referandumuna sunulması planlanıyor. Kabul oylarının yüzde 50'yi aşması durumunda proje onaylanmış olacak.