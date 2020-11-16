Belarus'ta Lukaşenko karşıtı protestolar 14. haftasında: "En az bin kişi gözaltına alındı"

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Belarus'ta dün Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko'ya yönelik protestolarda en az bin kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Bu, 8 Ağustos'taki seçimlerden bu yana her pazar düzenlenen protestolarda görülen en yüksek gözaltı sayısı oldu. İnsan hakları gözlem grubu Viasna'ya göre eylemlerde şu ana kadar en az 25 bin kişi gözaltına alındı.

Bu pazar, Belarus halkı 14. kez üst üste sokağa çıkarak 26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko'ya istifa çağrısında bulundu. Eylemler, 31 yaşındaki protestocu Roman Bondarenko'nun güvenlik güçleri tarafından dövüldükten sonra hastanede hayatını kaybetmesinin ardından düzenlendi.

Protestocular, "Ben dışarı çıkıyorum" yazılı pankartlar taşıdı. Bu, Bondarenko'nun bilinen son sözleriydi.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

Seçimlerin akabinde başlayan eylemlerde yüzlerce protestocu gözaltına alınırken polis çok sert müdahalelerde bulundu.