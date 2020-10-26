Belarus'ta halk 11. kez sokağa indi: "Ya istifa ya grev!"

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Belarus'ta on binlerce kişi 11. defa üst üste bir pazar günü Aleksandır Lukaşenko hükûmetini protesto etmek için sokaklara çıktı.

Minsk sokaklarında yürüyen en az 100 bin kişi, Lukaşenko'ya istifa etmemesi durumunda pazartesi günün ülkede genel grev başlayacağını söyledi. Öte yandan muhalif lider Svetlana Tikhanovskaya'nın da yaptığı benzer çağrının süresi pazar günü doldu.

Akşam saatlerine doğru çevik kuvvet bir kez daha protestoculara sert müdahalelerde bulundu.Kalabalığa şok bombaları atıldığı ve biber gazı sıkıldığı belirtildi.

Eylemlerin sembolü haline gelen beyaz kırmızı bayraklarla sokağa çıkan protestocular, "istifa" ve "grev" şeklinde tezahürat yaptı.

Belarusluların artık alıştığı gibi protestolar sırasında tekrar internet kesildi ve Minsk'in çeşitli noktalarına kitle kontrol araçları yerleştirildi.

İnsan hakları grubu Viasna, pazar günü yapılan eylemlerde 216 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.