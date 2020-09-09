Belarus'ta bir muhalif siyasetçi daha maskeli kişilerce gözaltına alındı!

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Belarus'ta Maria Kolesnikova'dan sonra muhalif siyasetçi Maksim Znak'ın da maskeli kişilerce gözaltına alındığı belirtildi.

Ülkede 9 Ağustos seçimlerinden bu yana meydana gelen protestoların liderlerinden biri olarak görülen Kolesnikova da pazartesi günü benzer bir şekilde ortadan kaybolmuştu.

Znak'ın avukatı muhalif siyasetçinin apartmanının da devlet araştırma komitesi tarafından arandığını ve müvekkiline yönelik yasal süreç başlatıldığını bildirdi.

Znak, muhalefetin Koordinasyon Konseyi'nin Nobel ödüllü yazar Aleksandır Alekseviç dışında hâlâ Belarus'ta bulunan son aktif üyesiydi.

Reuters'a konuşan bir görgü tanığı devlet araştırma komitesinin muhalif Viktor Babariko'nun da apartmanını aradığını belirtti.

Salı günü Kolesnikova'nın zorla Ukrayna'ya geçirilmeye çalıştığı ancak muhalif siyasetçinin pasaportunu yırtarak bunu önlediği aktarılmıştı. Kolesnikova hâlâ gözaltında bulunuyor. Muhalefetin de-facto lideri olarak görülen Svetlana Tikhanovskaya ise seçimlerden sonra güvenliği için Litvanya'ya geçmişti.