Belarus'ta bazı polisler ekipmanlarını çıkardı ve protestocularla kucaklaştı

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Hükûmet karşıtı eylemlerin devam ettiği Belarus'ta protestoları durdurmakla görevlendirilen birçok kolluk kuvveti mensubu üzerindeki korumaları çıkarıp göstericilerle kucaklaştı.

Cuma günü birkaç hükûmet binasının önünde meydana gelen olayda protestocular, polislere "Kardeşler" diye tezahürat yaptı.

Muhalefetin geçen günlerde oyların tekrar sayılması için itiraz etmeye gittiği Merkezi Seçim Komitesi binası önünde çekilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde protestocuların kasklı ve kalkanlı polislere sarıldığı görülüyor.

Belarus, dün tutuklanan binlerce protestocuyu serbest bırakmıştı.

Ülkede protestolar muhalefetin geçen pazar günü yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.

6 gündür süren eylemlerde gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan binlerce göstericinin gözaltı merkezinde dövüldüğü iddia edildi.