Belarus'ta baskılara rağmen on binler sokakları Lukaşenko'ya karşı yine beyaz ve kırmızıya boyadı: "Sen bir faresin, git artık!"

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Belarus'ta Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko tüm çağrılara rağmen seçimleri tekrar etmeyi veya görevi bırakmayı kabul etmezken, ülkede protestolar yavaşlamıyor.

Başkent Minsk'te bu hafta sonu on binlerce kişi gözaltılara ve kolluk kuvvetlerin artan baskısına rağmen sokakları protestoların sembolü haline gelen beyaz ve kırmızı renklere bürüdü.

Protestocular toplanmadan önce şehir merkezine zırhlı personel araçları ve toplum olaylarına müdahale araçları yerleştirildi. Şehir merkezine giden metro istasyonları kapatıldı.

Şehir merkezinde yürüyen on binler, "Git artık" ve "Sen bir faresin" diye slogan attı.

Sosyal medyada kolluk kuvvetlerinin yerde yatan bir vatandaşı dövdüğü görüntüler gündem oldu. Rus haber ajansı Interfax'ın aktardığına göre eylemlerde en az 100 kişi tutuklandı. İnsan hakları grubu Spring-96 bu sayının 200 sularında olduğunu belirtti.