Belarus lideri Lukaşenko: Protestoların arkasında ABD ve Avrupa var

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, ülkedeki protestoların arkasında ABD ve Avrupa'nın olduğunu iddia etti.

Dzerzhinsky fabrikasında konuşan Lukaşenko, "Bu protestoları ABD yönetiyor ve Avrupa da onları takip ediyor. Kendilerine söyleneni yapıyorlar" dedi.

Lukaşenko, Varşova'nın yakınlarında "özel bir merkez kurulduğunu" iddia etti.

Belarus'ta protestolar muhalefetin geçen 9 Ağustos'ta yapılan seçim sonuçlarının şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlamıştı. Merkezi Seçim Komitesi, sonuçlara göre geçerli oyların yüzde 80'ini 26 yıldır iktidarda olan Aleksandır Lukaşenko'nun aldığını açıkladı.