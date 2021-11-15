Belarus lideri Lukaşenko: Göçmenleri geri dönmeye ikna etmeye çalışıyoruz ama kimse gitmek istemiyor

Lukaşenko bu açıklamayı, Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanlarının, Belarus'a daha fazla yaptırım uygulamayı görüştüğü bugünkü toplantısı öncesi yaptı.

Büyük kısmı Orta Doğu ülkelerinden binlerce göçmenin, bir süredir Belarus üzerinden Polonya başta olmak üzere bazı AB ülkelerine geçmesi, Belarus ve Polonya'nın yanı sıra Rusya ve AB'yi de karşı karşıya getirmişti.

Bu göçmenlerin Polonya'da kalmak istemediğini, amaçlarının Almanya'ya ulaşmak olduğunu vurgulayan Lukaşenko, Polonya'nın göçmenlere bir "insani koridor" açabileceğini, ayrıca Almanya'nın kabul etmesi durumunda Belarus'un ulusal havayolu şirketi Belavia ile göçmenleri Münih'e götürebileceklerini söyledi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise Belarus'a yönelik göçmen hareketliliğinin "kontrol altına alınmaya başlandığını" söyledi.

AB'nin göçmenleri taşıyan havayollarına yaptırımları görüştüklerini açıklaması üzerine aralarında THY'nin de bulunduğu uluslararası havayolları Suriye, Irak ve Yemenlilere Minsk bileti satışını sonlandırmıştı.

Mayıs ayında Yunanistan'dan Litvanya'ya giden bir yolcu uçağının bir bomba ihbarıyla Belarus tarafından Minsk'e zorla indirilmesi ve muhalif gazeteci Roman Protaseviç'in gözaltına alınmasının ardından AB, Belarus'a yaptırımlar uygulamıştı.