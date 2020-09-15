Belarus lideri Lukaşenko'dan Putin'e: Dostunun başı belada

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Belarus'taki protestolar Aleksandır Lukaşenko'nun iktidarına tehdit oluştururken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin uzun süreli müttefikinin yanında durdu.

Soçi'de bir araya gelen liderlerin konuşmalarının ekranlara yansıyan kısmında Lukaşenko, Putin'e "Bir dostunun başı belada, bunu içtenlikle söylüyorum" diyerek teşekkür etti. Uzun saatler süren görüşmede çekilen bazı fotoğraflarda Putin sıkılmış gibi duruyordu.

Toplantının sonunda Rusya'nın Belarus'a 1.5 milyar dolarlık kredi vereceği açıklandı.

Putin, toplantıdan sonra yaptığı açıklamalarda Lukaşenko'ya, "Yaşadıklarınız Belarus'un siyasi sisteminin daha da gelişmesini sağlayacaktır" dedi. Bu sözler, Putin'in Lukaşenko'nun daha önce sözünü ettiği anayasa değişikliklerine destek vermesi olarak yorumlandı.

Rusya lideri ayrıca Belarus halkına sorunları "diyalog" ve "sakinlikle" çözmesi için çağrıda bulundu.

Putin geçen haftalarda Belarus için bir rezerv polis gücü oluşturduklarını belirtmişti. Putin, Rus kolluk kuvvetlerinden oluşan bu rezervin "Belarus'taki aşırıcı elementlerin sınırı aşması ve yağma olaylarının meydana gelmesi durumunda" ülkeye gönderileceğini ifade etmişti.