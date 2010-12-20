Belarus isyanda

T24- Eski SSCB cumhuriyetlerinden Belarus’ta muhalifler devlet başkanlığı seçimlerine hile karıştırıldığı iddiasıyla sokaklara döküldü. Binlerce gösterici hükümete ait binaları bastı. Yüzlerce kişi gözaltına alındı.



Devlet Başkanlığı seçiminin yapıldığı Belarus'ta seçimlerde yolsuzluk yapıldığını iddia eden binlerce kişi, başkent Minsk'teki hükümet binasına girmeye çalıştı.



Camları ve kapıları kıran protestocular, Merkezi Seçim Komisyonu'nun da bulunduğu binanın içinde bekleyen çevik kuvvet ekiplerince geri püskürtüldü.



Polisin müdahalesinde onlarca protestocunun yaralandığı bildirildi.



1996'dan beri en büyük protesto gösterisi





Kimi kaynaklara göre 40 bin kişinin katılımıyla düzenlenen protestonun, 1996'dan bu yana ülkede düzenlenen en büyük muhalefet gösterisi olduğu kaydediliyor.



Bu arada resmi sonuçlara göre, Aleksandır Lukaşenko yine devlet başkanı seçildi. Oyların tamamının sayıldığını belirterek resmi sonuçları açıklayan Seçim Komisyonu, Lukaşenko'nun oyların yüzde 79,7'sini aldığını bildirdi.



Yaklaşık 7 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu Belarus'ta, 16 yıldır iktidarda olan Lukaşenko dışında 9 aday daha yarışmıştı. Adaylardan 7'si, oy verme merkezlerinin kapanmasının ardından yandaşlarını Ekim Meydanı'nda toplanmaya çağırmıştı.



Lukaşenko, 2006'da düzenlenen seçimi de oyların yüzde 83'ünü alarak kazanmıştı. Bu seçimde ciddi yolsuzluklar olduğu ileri sürülmüştü.



AGİT gözlemcisi: 'Seçimlerde hile yok'







Seçimlerde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) gözlemcisi olarak yer alan Alman Federal Meclis milletvekili Georg Schirmbeck, „Belarus doğru yolda, ancak kat etmesi gereken daha çok mesafe var“ dedi.

Schirmbeck, Lukaşenko'nun kontrolü altında tuttuğu medya kuruluşlarıyla seçim zaferini garantilediğini, buna karşılık muhalefet temsilcilerinde şans tanınmadığını“ kaydetti. Georg Schirmbeck, muhalefetin seçimlerde hile yapıldığı iddialarını onaylamanın mümkün olmadığını söyledi.