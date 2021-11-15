Belarus havayolu şirketi BAE'den Suriye, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını kabul etmeyecek

Belarus’un havayolu şirketi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) çıkışlı uçuşlarına Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını kabul etmeyecek.

AFP'nin son dakika haberine göre, Polonyo-Belarus arasında sığınmacı krizi sürerken Belarus’un devlet havayolu şirketi Belavia’nın, BAE gerçekleştirdiği uçuşlara Suriye, Irak, Yemen ve Afganistan vatandaşlarını kabul etmeyeceği belirtildi.

Polonya-Belarus sınırındaki kriz

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, 6 Temmuz'da yaptığı konuşmada, ülkesinin AB ile Geri Kabul Anlaşması'nı askıya alma sürecini hatırlatarak, Rusya ve Belarus'a yönelik Batı'nın tutumundan sonra artık savaştan kaçan insanları kendilerinin alamayacağını ifade etmişti.

Avrupa'ya gitmek üzere Belarus'a gelen bu kişileri ülkede tutmayacaklarını söyleyen Lukaşenko, "Polonya, Litvanya, Letonya, Ukrayna ile sınırlarımızı kapatacağımızı ve Afganistan, İran, Irak, Libya, Suriye, Tunus'tan gelen mülteciler için 'yerleşim yeri' haline geleceğimizi düşünenler yanılıyor. Biz hiç kimseyi tutmayacağız. Onlar bize gelmiyorlar, aydınlanmış, sıcak, rahat Avrupa'ya gidiyorlar." demişti.

AB, Belarus yönetimini, Irak gibi ülkelerden gelen sığınmacıları AB ülkeleri Polonya, Litvanya ve Letonya sınırlarına göndererek "düzensiz göçü araç olarak kullanmak ve Birliği bu yolla istikrarsızlaştırmaya çalışmakla" suçluyor.

İki ülke arasında sıkışan sığınmacıların soğuk hava koşulları ve yetersiz beslenme nedeniyle zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiği son 2 ayda, bu sebeplerle yaklaşık 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.​​​​​​​​​​​​​​