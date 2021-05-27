Belarus havayolu Belavia 30 Ekim'e kadar 12 Avrupa kentine uçuşları askıya aldı

Belarus havayolu Belavia bugünden itibaren aralarında Amsterdam, Roma, Berlin, Viyana'nın da bulunduğu 12 Avrupa kentine uçuşları askıya aldığını duyurdu. Bu kentlere 30 Ekim'e kadar uçak seferleri yapılmayacak, yolculara ise ücretsiz olarak seyahat tarihlerini değiştirebilecekleri ya da paralarını geri alabilecekleri bildirildi.

AB liderlerinin Belarus havayolu şirketlerine AB hava sahasına giriş yasağı getirmesinin ardından Belarus ulusal havayolu şirketi Belavia 12 Avrupa kentine uçuşlarını askıya aldı. Şirketten yapılan açıklamada, bir dizi ülkenin uyguladığı uçuş yasağı nedeniyle 27 Mayıs'tan 30 Ekim 2021 tarihine kadar uçuşlarını askıya almak zorunda kalındığı belirtildi.

Bu kapsamda Belavia'nın Varşova, Milano, Amsterdam, Roma, Frankfurt, Berlin, Münih, Hanover, Viyana, Brüksel, Barselona ve Kaliningrad seferlerinin yapılmayacağı bildirilirken, söz konusu tarihler için bilet almış olan yolcuların seyahat tarihlerini ücretsiz olarak değiştirebilecekleri ya da bilet ücretlerini herhangi bir kesinti olmaksızın geri alabilecekleri kaydedildi.

Belavia daha önce de İsveç, Finlandiya, Çekya, Litvanya, Letonya, Fransa, Ukrayna ve İngiltere uçuşlarını iptal etmişti. Dün ise Barselona seferini yapmak üzere Uluslararası Minsk Uluslararası Havalanı'ndan kalkan Belavia uçağı Fransa'nın hava sahasını kullanma izni vermemesi üzerine Belarus semalarında yaklaşık 2 saat tur attıktan sonra Minsk'e geri dönmüştü. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Konseyi ise (ICAO) Ryanair uçağının Minsk'e zorunlu olarak indirilmesini görüşmek için bugün acil olarak toplanacak.

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