Belarus Dışişleri Bakanlığı: AB'den sığınmacılar için hiç yardım gelmedi

Polonya-Belarus sınırındaki sığınmacı krizi konusunda Belta haber ajansına konuşan Belarus Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, "Avrupa Komisyonu'ndan açıklamalar dışında bize ulaşan hiçbir şey yok, hep laf. Ziyaretleri sırasında teknik uzmanlar sığınmacılarla iletişim kurmadı" ifadelerini kullandı. Belarus'un sığınmacı krizi konusunda hiçbir rol almadığını belirten sözcü, "Nisan ayından beri Avrupa Komisyonu'na sınırdaki durumu konuşmak için defalarca teklifte bulunduk ancak bu tekliflerimiz reddedildi" dedi. Sözcü, şu an Belarus topraklarında bulunan ve ülkelerine dönmek isteyen sığınmacıların önünde hiçbir engel olmadığını da ekledi.
Sputnik'in haberine göre sığınmacıların barınması için bir merkez inşa etme programı da dahil olmak üzere, sınır işbirliği programları için gerekli tüm teknik yardımın Avrupa Birliği tarafından askıya alındığını hatırlatan Glaz, konuya dair yapılan tüm açıklamalara rağmen Belarus'a hiçbir yardımın yapılmadığının altını çizdi.
"Sığınmacılar Batı'nın ardında kaos bıraktığı ülkelerden kaçıyor, Belarus bu maceraların hiçbirine katılmadı"
Glaz, açıklamasına şöyle devam etti:
"Gerçek şu ki, dünyada küresel bir göç krizi var. Buradaki sığınmacılar iyi bir yaşamdan kaçmıyorlar. Sığınmacılar, Batı'nın 'renkli devrimler' de dahil olmak üzere bir takım deneylerle iyi vakit geçirdiği, ardında kaos bıraktığı ülkelerden kaçıyorlar. Belarus bu maceraların hiçbirine katılmadı. Biz, tüm bunların bedeline maruz kalan bir transit ülkeyiz."
Belarus-Polonya sınırında gerilim, Ortadoğu ülkelerinden gelen binlerce göçmenin, Almanya gibi Avrupa ülkelerine ulaşabilmek için Polonya sınırında toplanmaya başlamasıyla yükselmişti.
Durumdan Minsk'i sorumlu tutan Varşova ve Brüksel, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko'yu, ülkesine uygulanan AB yaptırımlarına karşı intikam almakla suçluyor. Minsk, bu suçlamaları daha önce defalarca kez reddetti.