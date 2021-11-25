Belarus Dışişleri Bakanlığı: AB'den sığınmacılar için hiç yardım gelmedi

"Gerçek şu ki, dünyada küresel bir göç krizi var. Buradaki sığınmacılar iyi bir yaşamdan kaçmıyorlar. Sığınmacılar, Batı'nın 'renkli devrimler' de dahil olmak üzere bir takım deneylerle iyi vakit geçirdiği, ardında kaos bıraktığı ülkelerden kaçıyorlar. Belarus bu maceraların hiçbirine katılmadı. Biz, tüm bunların bedeline maruz kalan bir transit ülkeyiz."