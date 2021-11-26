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Dünya

Belarus Devlet Başkanı, sığınmacılarla konuştu: Batı'ya gitmek sizin hakkınız

"Almanya, lütfen bu insanları alın"

26 Kasım 2021 15:39

T24 Dış Haberler

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, ülkenin Polonya sınırındaki sığınmacılarla konuşurken onların Avrupa Birliği topraklarına geçmelerini önlemeyeceğini söyledi. 

Belarus devlet medyası, Lukaşenko'nun sınır bölgesi yakınlarındaki bir sığınmacı merkezini gezerken çekilmiş görüntülerini paylaştı. 

Merkezde sahneye çıkarak bir konuşma yapan Lukaşenko, "Eğer herhangi biri Batı'ya gitmek isterse bu onun hakkıdır. Sizi yakalamaya, dövmeye veya dikenli teller arkasında tutmaya çalışmayacağız" dedi.

Lukaşenko, "Hayalinizi gerçekleştirmeniz için çalışacağız" ifadelerini kullandı. 

Belarus lideri, Berlin'e de seslenerek, "Lütfen bu insanları alın. Çok fazla sayıda değiller. 2 bin kişi Almanya için sorun olmaz" dedi.

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