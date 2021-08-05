Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, sınırları kapatma talimatı verdi

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko , ülkenin güvenlik güçlerine sınırları kapatma talimatı verdi. Lukaşenko, Güvenlik Konseyi üyeleri ile yaptığı toplantıda, "Bugünden itibaren bitişik taraftan, ister güneyden ister batıdan Belarus topraklarına tek bir ayak bile basmamalı" dedi.

Lukaşenko ayrıca, güvenlik organlarından devlet sınırlarının korunması ve ihlallerini önleme çalışmalarını güçlendirmelerini isteyerek, "Yapmamız gereken şey bu. Tanrı korusun, komşu ülkeler oraya çağırdıkları insanları resmi kontrol noktalarından kovma taktiği uygulamaya başlayabilirler. Sonuçlarının ne olacağını biliyorsunuz, onlar da biliyor. Onları uyardık, şimdi onlar düşünsün" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in haberine göre; 'topun artık komşu ülkelerde olduğunu' belirten Lukaşenko, "İnsanları öldürmek veya yarı ölü şekilde topraklarımıza atmak... Bunlar Nazi, söylenecek başka bir şey yok" ifadelerini kullandı.

AB'ye geçmek isteyen göçmenleri durdurmayacak

Belarus Devlet Sınır Komitesi Sözcüsü Anton Bıçkovskiy, çarşamba günü Litvanya sınırında ağır yaralı durumda bulunan Irak vatandaşı bir göçmenin daha sonra hayatını kaybettiğini açıklamıştı. Belarus Soruşturma Komitesi, ölen kişiye şiddet uygulandığının belirlendiğini ve cinayet soruşturması başlatıldığını duyurmuştu.

Daha önce Litvanya, Belarus sınırında gözaltına alınan yasadışı göçmenlerin sayısında artış olduğunu duyurmuştu. 2 Temmuz'da ülke yetkilileri yoğun göçmen akını nedeniyle acil durum ilan etmişti.

Lukaşenko, ülkesinin artık Avrupa Birliği'ne geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri durdurmaya çalışmayacağını, Batı'nın yaptırımları yüzünden Minsk'in yasa dışı göçü durdurmaya 'ne parası ne de gücü' olmadığını açıklamıştı.