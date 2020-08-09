Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Putin’den, 33 Rusya vatandaşının tutuklanmasıyla ilgili mektup aldım

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkesindeki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den 33 Rusya vatandaşının tutuklanmasıyla ilgili unsurların yer aldığı bir mektup aldığını söyledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, seçimlerde oy kullandıktan sonra bulunan Lukaşenko, Belarus’ta 33 Rusya vatandaşının tutuklanmasıyla ilgili görüşme yaptıktan sonra Putin’den bir mektup aldığını ifade etti. 5 sayfalık mektupta Rusya vatandaşlarının tutuklanması konusuyla ilgili tüm unsurların yer aldığını kaydeden Lukaşenko, Belarus Soruşturma Komitesi’nin mektupta geçen unsurları araştırdığını, Rusya ve Ukrayna’dan savcıların henüz gelmediğini söyledi.

'Rusya ile ilişkilerin bozulduğunu düşünenler yanılıyor'

Lukaşenko ayrıca Rusya ile ilişkilerinin kesinlikle bozulduğunu düşünenlerin yanıldığını da ekledi.

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, geçen hafta bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.