Yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalandığını açıklayan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko hastalığı ayakta ve asemptomatik olarak geçirmekte olduğunu söyledi.

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko Koronavirüs'e yakalandı. Lukaşenko hastalığa dair bir semptom göstermediğini ve ayakta tedavi gördüğünü belirtti.

Belarus'ta şimdiye kadar 67 bin 251 koronavirüs vakası tespit edilirken, 538 can kaybı yaşandı. Belarus pandemi sürecinde karantina kurallarını uygulamayan az sayıdaki ülkelerden biri olarak biliniyor.