Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Koronavirüs bana kasıtlı olarak bulaştırıldı

Hastalığı belirtisiz olarak atlatan Lukaşenko, Ukraynalı gazeteci Dmitriy Gordon'a verdiği röportajında, virüsün ona kasıtlı olarak bulaştırıldığını kaydederek, "Hastalandığımı bilmiyordum ve hatta aklımın ucundan bile geçemezdi, çünkü sürekli koşuşturmaca içindeyim" ifadesini kullandı.

Sputnik’in haberine göre, ülkesinin hiçbir zaman Koronavirüs'ün varlığını reddetmediğini ve en başından itibaren salgına "büyük dikkatle" yaklaştıklarını dile getiren Lukaşenko, Koronavirüs'e karşı mücadeleye "soruşturma" gibi yaklaştığını belirterek, "Soruşturma yargıçları yerini burada doktorlar aldı" dedi.

Belarus lideri geçene temmuz ayında Koronavirüs'e yakalandığını ve hastalığı belirtisiz atlattığını duyurmuştu.