Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, 'gözaltıların araştırılmasını emretti'

Belarus'ta seçim sonuçlarının ardından başlayan ve şimdiye kadar 2 protestocunun hayatını kaybettiği gösteriler için Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun yapılan her bir gözaltının yasallığının araştırılmasını emrettiği bildirildi.
Sputnik'in aktardığına göre, Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova, "Devlet Başkanımız, emekçilerin görüşünü duydu" açıklamasında bulundu.
Lukaşenko'nun protesto gösterileri sırasında yapılan her bir gözaltının yasallığının araştırılmasını talep ettiğini dile getiren Koçanova, "Bu yönde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu akşam binlerce kişi, bir daha yasadışı eylemlere katılmama şartıyla serbest bırakıldı, reşit olmayanlar da ebeveynlerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.
TIKLAYIN - Belarus interneti kesti, Psiphon açtı
"Kendi kendimizi yok etmeye son verelim"
Belarus 1 televizyonuna konuşan Koçanova, ülkenin kavga ve savaşa ihtiyacı olmadığını belirterek, "Minsk her zaman sakin ve huzurluydu. Gelin kendi kendimizi yok etmeye son verelim, bağımsızlık yıllarında yarattığımız her şeyi kendi elimizle yıkmamalıyız" dedi.
Ne olmuştu?
Belarus'ta muhalefetin seçim sonuçlarını şaibeli olduğunu söylemesinin ardından başlayan protestolar 5 gündür sürüyor. Polis binlerce kişinin gözaltına alındığını duyururken, 2 kişinin polis şiddetiyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Avrupa Birliği, seçimlerde hile yapıldığı şüphesi ve protestoculara güç uygulanması nedeniyle Belarus'a tekrar yaptırım uygulanmaya başlayabileceğini duyurdu.
Resmi sonuçlara göre pazar günü Belarus'ta yapılan seçimlerde oyların yüzde 80'ini Lukaşenko alırken, muhalif aday Tikanovskaya yüzde 10'da kaldı. Tikanovskaya, ülkeyi terk etmeden önce sonuçları kabul etmediklerini söyleyerek Merkezi Seçim Komisyonu'na başvurmuştu.