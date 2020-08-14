Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, 'gözaltıların araştırılmasını emretti'

Belarus'ta seçim sonuçlarının ardından başlayan ve şimdiye kadar 2 protestocunun hayatını kaybettiği gösteriler için Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko 'nun yapılan her bir gözaltının yasallığının araştırılmasını emrettiği bildirildi.

Sputnik'in aktardığına göre, Belarus Cumhuriyet Konseyi Başkanı Natalya Koçanova, "Devlet Başkanımız, emekçilerin görüşünü duydu" açıklamasında bulundu.

Lukaşenko'nun protesto gösterileri sırasında yapılan her bir gözaltının yasallığının araştırılmasını talep ettiğini dile getiren Koçanova, "Bu yönde yoğun çalışmalar yapılıyor. Bu akşam binlerce kişi, bir daha yasadışı eylemlere katılmama şartıyla serbest bırakıldı, reşit olmayanlar da ebeveynlerine teslim edildi" ifadelerini kullandı.

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"Kendi kendimizi yok etmeye son verelim"

Belarus 1 televizyonuna konuşan Koçanova, ülkenin kavga ve savaşa ihtiyacı olmadığını belirterek, "Minsk her zaman sakin ve huzurluydu. Gelin kendi kendimizi yok etmeye son verelim, bağımsızlık yıllarında yarattığımız her şeyi kendi elimizle yıkmamalıyız" dedi.

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