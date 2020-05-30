Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Benim ülkemi kadın yönetemez

Koronavirüs salgını sürecinde tartışmalı açıklamalarıyla gündeme gelen Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptığı yeni açıklama ile bir kez daha tepki çekti. Belarus medyasında yer alan habere göre, başkent Minsk'te bir traktör fabrikasını ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, "Bizim anayasamız kadınlara göre değil. Ayrıca bizim toplumumuz, bir kadına oy verebilecek olgunlukta değil. Çünkü anayasamızda devlet başkanı güçlü iktidara sahip. Kadın bizim ülkeyi yönetemez, yönetemeyecek" dedi.

Litvanya'nın eski Devlet Başkanı Dalia Grybauskaite ile ilgili de yorumda bulunan Lukaşenko, "Biz Litvanya değiliz. Orada Grybauskaite geldi, gülümsedi, oturdu ve gitti. Hiçbir sorumluluğu yok, çünkü orası parlamenter cumhuriyet. Bizim devlet başkanımız bir erkek olacak, bundan eminim" diye konuştu.

Dünyayı paniğe sevk eden Koronavirüs salgınına mart ayında yaptığı "Olur böyle şeyler. En önemlisi panik yapmamak'' şeklinde yanıt veren Lukaşenko daha sonra hokey maçına katılmış, Lukaşenko ayrıca, Koronavirüs'ü votka ve sauna ile defedeceklerini söylemişti.

Belarus'ta 1994 yılından bu yana devlet başkanlığı koltuğunda oturan Lukaşenko, gelecek seçimlerde altıncı kez aday olmaya hazırlanıyor. (DHA)