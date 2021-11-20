Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko: Askerlerimiz, sığınmacıların Avrupa'ya geçmesine yardım etmiş olabilir

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Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko, askerlerinin Orta Doğulu sığınmacıların Avrupa'ya geçmesine yardımcı olmuş olabileceğini belirtti.

BBC'ye konuşan Lukaşenko, askerlerinin sığınmacıların Polonya'ya geçmesine yardım etmiş olmasının "kesinlikle mümkün" olduğunu ifade etti.

Belarus lideri, "Belki birileri onlara yardımcı olmuştur. Bu konuyu araştırmayacağım bile" dedi.

Sığınmacı krizinden sorumlu olduğu iddialarını kabul etmeyen Lukaşenko, Belarus'a gelen sığınmacıların sınıra gitmesine izin verdiklerini kabul etti: "Çünkü benim ülkeme değil, sizin ülkenize geliyorlar".

Aynı söyleşide Lukaşenko, geçen sene seçim sonuçlarını ve kendi hükümetini protesto ettikleri için tutuklanan insanlara cezaevinde güvenlik güçleri tarafından şiddet uygulandığını doğruladı. Belarus lideri, "Tamam, tamam kabul ediyorum. Okrestina Gözaltı Merkezi'nde insanlar dövüldü. Ancak polise de şiddet uygulanmıştı ve siz bunu göstermediniz" ifadelerini kullandı.

Birkaç haftadır çoğu Orta Doğu'dan gelen binlerce sığınmacı, Avrupa Birliği topraklarına girme umuduyla Belarus'un Polonya sınırında bekliyordu. Batı ülkeleri, Belarus'u AB'nin istikrarını bozmak için sınıra sığınmacı taşımakla suçladı. Minsk bu iddiaları reddediyor.