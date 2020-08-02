Belarus Devlet Başkanı: Gözaltına alınan Ruslar İstanbul'a gitmiyordu

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko , ülkesinde yakalanan 33 Rusya vatandaşının İstanbul'a gitmeyi planlamadığını ve Belarus'ta 'farklı amaçlar' için bulunduğunu öne sürdü.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, Belarus lideri Lukaşenko, ülkede istikrarsızlık yaratma planları yaptıkları iddiasıyla Minsk yakınlarında gözaltına alınan Rusya vatandaşlarının durumunu Belarus KGB Başkanı Valeriy Vakulçik ve Soruşturma Komitesi Başkanı İvan Noskeviç'le görüştü. Devlet Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Lukaşenko, görüşme sırasında "Ruslar, Moskova'nın altını çizdiği gibi İstanbul'a uçmayı planlamıyordu, ülkemizde 'farklı amaçlar' için bulunuyorlardı. 33 Rusya vatandaşı, Belarus'a gönderilmesi planlanan 180 veya 200 kişilik bir grubun parçasıydı" dedi.

Güvenlik güçlerine Ruslara dikkatli şekilde muamele etme talimatı da veren Lukaşenko, "Elbette bu kişiler suçlu ancak onlara karşı sert önlem alacak kadar değil. Onlar birer asker. Emir aldılar ve geldiler. Biz emri vereni ve onları buraya göndereni tespit etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Bu arada Noskeviç, "Neredeyse hepsinin ciddi bir muharebe geçmişine sahip olduğu bilgisini edindik. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalara katılmışlar" diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Minsk'te alıkonulan 33 Rus vatandaşının özel bir güvenlik şirketinin çalışanları olduğunu doğrulamış ve asıl uçuş noktaları olan İstanbul’a uçmadan önce uçaklarını kaçırdıkları için transit noktası olan Belarus’ta kalmakta olduklarını kaydetmişti.

Rusya’nın Belarus Büyükelçisi Dmitriy Mezentsev de, Minsk’te gözaltına alınan Rus vatandaşlarının 25 Temmuz’da İstanbul’a gitmeyi planladığını ama uçağı kaçırdığını belirtmişti.

Ne olmuştu?

Belarus'un resmi haber ajansı Belta, dün bir güvenlik yetkilisine dayandırarak geçtiği haberinde, yaklaşan devlet başkanlığı seçimleri öncesinde ülkedeki istikrarı bozmayı planladıkları için gözaltına alınan 33 kişinin Rusya vatandaşı olduğunu belirtmişti.

Haberde, "Wagner Grubu paramiliter örgütünden otuz iki militan, başkent Minsk yakınlarında, bir kişi ise ülkenin güneyinde gözaltına alındı" ifadelerini kullanan ajans, daha önce 200'den fazla militanın Belarus'ta istikrarı bozmak üzere ülkeye giriş yaptığının tespit edildiğini kaydetmişti.

Belarus'ta devlet başkanlığı seçimleri 9 Ağustos'ta yapılacak.

Önde gelen iki muhalif aday Viktor Babariko ve Valeriy Tsepkalo'nun seçime girmelerinin yasaklanması, ülke genelinde protesto gösterilerini beraberinde getirmişti. Resmi olarak kayıtlı beş adaydan mevcut Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, 26 yıldır koltukta oturuyor ve seçimleri kazanması halinde üst üste altıncı kez devlet başkanlığına hak kazanacak.