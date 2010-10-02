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BELARUS CUMHURBAŞKANI LUKAŞENKO TÜRKİYE'YE GELDİ İSTANBUL (A.A)

02 Ekim 2010 17:59

-BELARUS CUMHURBAŞKANI LUKAŞENKO TÜRKİYE'YE GELDİ İSTANBUL (A.A) - 02.10.2010 - Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandır Lukaşenko, Türkiye'ye geldi. Özel bir uçakla İstanbul'a gelen Lukaşenko, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde İstanbul Vali Yardımcısı Celalettin Yüksel ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Konukevinde bir süre dinlenen Lukaşenko, daha sonra alandan ayrıldı. Bu arada, Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile birlikte oğlu Nikolay Lukaşenko da İstanbul'a geldi. Babasıyla birlikte uçağın merdivenlerinden inen 6 yaşındaki Nikolay Lukaşenko, bir koruma polisinin yanında bekleyerek, babasının Devlet Konukevi'nin misafir ağırlama salonundan çıkışını sabırla bekledi ve babasıyla birlikte aynı makam aracına binerek alandan uzaklaştı.  Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Tarabya Köşkü'nde akşam yemeğinde biraraya gelecek olan Lukaşenko, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'la da Başbakanlık İstanbul Ofisi'nde bir görüşme yapacak. 

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