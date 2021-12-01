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Dünya

Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Putin'den nükleer silah isteyeceğim, Sovyetlerden kalan hangarlar duruyor

"Batı'nın nükleer silahlara nasıl tepki verdiğini biliyorsunuz"

01 Aralık 2021 23:10

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, NATO’'nun Almanya'daki nükleer silahları Polonya'ya yerleştirmesi durumunda, Rusya'dan buna karşı etkili olacak nükleer silahları Belarus'a geri isteyeceklerini söyledi.

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