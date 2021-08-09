Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko: Diktatör değilim, makul bir insanım; muhalefet darbe yapmayı planlıyordu

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, geçen yılki tartışmalı seçimlerinden sonra kitlesel protestolar düzenleyen muhalefeti darbe planlamakla suçladı. "Diktatör değilim, makul bir insanım" diyen Lukaşenko, önceliğinin Belarus'un "güvenliğini ve emniyetini" sağlamak olduğunu söyledi.

Euronews'in haberine göre; geçen yıl şaibeli olduğu iddia edilen seçimlerde, 6'ncı kez cumhurbaşkanlığı görevine gelen Lukaşenko, seçimlerin birinci yıl dönümü için yıllık basın toplantısını düzenledi.

27 yıldır ülkeyi otoriter bir şekilde yönetmekle eleştirilen Belaruslu lider, seçimlerin Batılı ülkelerin iddia ettiğinin aksine kurallara uygun bir şekilde yapıldığını, muhalefetin de bu süreçte darbe yapmaya çalıştığını öne sürdü.

Lukaşenko konuşmasında, "Son seçimi tam şeffaflık ve siyasi hayatın demokratikleşmesi koşullarında hazırladık ve yaptık. Bazılar adil seçime hazırlanırken, bazıları da darbe yapma projesindeydi" diyerek muhalefeti işaret etti.

On binlerce kişiye tutuklama, muhaliflere işkence

Belarus'ta, Lukaşenko'nun yeniden seçilmesinin ardından aylarca süren protestolarda yüz binlerce gösterici Lukaşenko'nun istifasını istedi.

Eylemlerin kontrolden çıkmasından endişelen Belarus makamları, protestolarda 35 binden fazla kişiyi tutuklattı. Ayrıca birçok muhalif, gözaltı sırasında ciddi boyutta işkence uygulandığını ileri sürdü. Muhalefetin önde gelen isimleri hapse atıldı ya da ülkeyi terk etmeye zorlandı.

Lukaşenko, muhaliflerini yabancı ajan olmakla, ABD ve müttefiklerini de hükümeti devirmek için komplo kurmakla suçladı.

Yetkililer, son haftalarda yüzlerce baskınla bağımsız gazetecileri ve demokrasi eylemcilerini hedef alarak muhaliflere yönelik baskılarını artırdı.