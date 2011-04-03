-BEKTAŞİLER MERKEZİ BAŞKANI BARDHİ VEFAT ETTİ TİRAN (A.A) - 02.04.2011 - Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Dünya Bektaşiler Merkezi Başkanı Haci Dede Reşat Bardhi, bir süredir tedavi gördüğü Alman Hastanesinde 76 yaşında vefat etti. Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bamir Topi, Reşat Bardhi'nin vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajda, ''Baba Reşat Bardhi, insani ve manevi açıdan yüksek değerlere sahip insan örneği idi. Baba Reşat Bardhi, yalnız Bektaşilik değerlerinin korunmasında değil, Arnavutluk'ta demokrasinin pekiştirilmesinde çaba sarf eden bir insandı'' ifadelerini kullandı. Arnavutluk Başbakanı Sali Berişa da yayımladığı mesajda, ''Haci Dede Reşat Bardhi, Arnavutluk ve dünya Bektaşilerinin manevi lideriydi. Baba Reşat Bardhi, iyilik, iyi anlayış simgesidir. Komünist diktatörlüğün çöküşünden sonra Baba Reşat Bardhi, Arnavutluk'ta Bektaşiliğin değerlerini yeniden kurdu'' görüşüne yer verdi. Dünya Bektaşiler Merkezi, Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 1930 yılında açıldı. 1967 yılında ise komünist rejim ülkede tüm din merkezlerini kapattı ve dini yasakladı. 1991 yılında demokrasinin yerleşmesiyle din merkezleri yeniden açıldı.