-BEKO POTAYA 4 YIL DAHA SPONSOR İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Erkekler Birinci Basketbol Ligi'ne 2006 yılında 4 yıllık isim sponsoru olarak lige ismini veren Arçelik A.Ş'nin markası Beko ile Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) arasındaki sponsorluk anlaşması 4 yıl daha uzatıldı. Conrad Otel'de yapılan törende TBF Başkanı Turgay Demirel ve Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı ve Arçelik A.Ş. Genel Müdürü Levent Çakıroğlu, isim sponsorluğu anlaşmasını 4 yıl daha uzatan sözleşmeyi imzaladı. Turgay Demirel, 4 yıl önce başlayan beraberliğin iki taraf için de çok verimli geçtiğini belirterek, ''Hem basketbol liginde yer alan kulüplerimiz hem de bir dünya markası olan Beko, birlikte basketbolu geliştirerek, büyüterek ligimizi Avrupa'nın en başarılı liglerinden biri haline getirip, bu ilk 4 yıllık misyonunu başarıyla tamamladı'' dedi. Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli takımın başarısında sporcuları yetiştiren kulüplerin katkıları bulunduğunu vurgulayan Demirel, Beko markasının da hem kulüplere, hem de dünya şampiyonasında milli takıma ve organizasyona katkıda bulunarak, Türk basketbolunun geldiği bu noktada büyük bir paya sahip olduğunu söyledi. Turgay Demirel, 4 sene önce Beko'nun dünya markası olma hedefiyle yola çıktığını, kendilerinin de dünya basketbolunda kalıcı olarak ilk 10'a girme hedefinde olduklarını anlatarak, şöyle devam etti: ''İki taraf da bu hedeflerini tahminden daha kısa sürede gerçekleştirdi. Basketbolumuz dünya ikincisi olarak, dünya basketbolundaki yerini çok olağanüstü şekilde geliştirdi. Önümüzdeki 4 yılda da dünya basketbolundaki yerimizi sürdürmek ve Avrupa'daki en başarılı lig olmak istiyoruz. Kulüplerimize maddi katkıların gelişmesi için yeni imkanlar yaratabilmek, onların da daha çok seyirci, daha çok gelir ve daha doğru kadrolarla hem Avrupa'da hem ülkemizde başarılı olmasını sağlamak için yapmamız gereken çalışmaları yürütüyoruz.'' Demirel, ligin yayıncı kuruluşuyla ilgili bir soru üzerine, bu konudaki çalışmaların kulüplerin kendi aralarında yaptığı toplantı nedeniyle duraksadığını ifade ederek, ''Geçtiğimiz dönemde de yayıncı kuruluşumuz belliydi. Bu konuda hem nisan sonunda hem haziran sonunda lig kurulunu toplayıp, durumu acıkça ifade ederek, görüşmeleri yürütme yetkisi almış ve bu anlamda görüşmeleri yürütmüştük. Çalışmalar tamamlanma noktasına gelmişti. Sanıyorum yarın akşam itibariyle de tamamlanacak aşamaya gelir'' şeklinde konuştu. Levent Çakıroğlu ise 4 yıl önce lige sponsor olurken basketbolun Türkiye'deki gelişimine ve basketbol sevgisinin tüm ülkeye yayılmasına katkıda bulunmayı hedeflediklerini, bu hedeflerin dünya ikinciliği ile taçlandırıldığını gördüklerinde büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Beko markası ve Beko Basketbol Ligi'nin uyumu ile birlikte ortaya çıkardığı sinerjinin hedeflerinin de ötesinde başarılar elde etmelerini sağladığını ifade eden Çakıroğlu, Avrupa ve Asya şampiyonalarına ana sponsor, 2010 Dünya Şampiyonası'na ise ''presenting sponsor'' olduklarını, geçen yıl da Almanya Ligi'nin isim sponsorluğunu üstlendiklerini hatırlattı.