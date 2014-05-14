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DİSK Başkanı: İçeride katliam var!

Manisa'nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasının ardından DİSK ve KESK başkanları açıklama yaptı

14 Mayıs 2014 10:10

DİSK Başkanı Kani Beko, "Umarım sayıları artmaz ama ben pek umutlu değilim. İçerideki patlama sonrası yaşanan bir katliam var" dedi.

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, "Soma'ya üzücü bir olay sonrası geldik. İşçi arkadaşlarımla ve sendikacı arkadaşlarla görüştük. Maalesef Türkiye'de taşeronlaşma sonucu alınan güvenlik önlemlerinde çok fazla azalma var. Buradaki madende de taşerondan taşerona olacak şekilde bir çalışma var. Maalesef kar amacı güdülürken gerekli derece güvenlik önlemi alınmıyor. Ölen işçilere Allah'tan rahmet ailelerine sabır, yaralı arkadaşlarımıza da şifa diliyorum. Fakat burada ağır bir tablo olduğunu ve olacağını da aldığım bilgilere göre hissediyorum.Umarım sayıları artmaz ama ben pek umutlu değilim. İçerideki patlama sonrası yaşanan bir katliam var" dedi.


Türk-İş Genel Başkanı Atalay'dan Soma'yla ilgili açıklama


Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Soma ilçesindeki madende çıkan yangına ilişkin konuştu.

Madendeki yangın nedeniyle Manisa'nın Soma ilçesine hareket eden Atalay yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini ileterek ''Soma'da özel bir maden ocağında göçük meydana geldiği ve 100'den fazla işçimizin göçük altında kaldığı bildirildi. Umarım kısa zamanda kurtarma çalışmaları sonuç verir ve arzu ettiğimiz neticeye ulaşırız. Madende mahsur kalan işçi kardeşlerimiz ailelerine sağ salim kavuşur" dedi.

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