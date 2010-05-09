Beko Basketbol Ligi'nin yeni takımı Trabzonspor

T24 - Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu ikinci etap ilk maçında Olin Gençlik'i 52-41 yenen Trabzonspor, gelecek sezon Beko Basketbol Ligi'nde yer almayı garantiledi.



Yozgat'ta yapılan ilk etap maçlarında 3'te 3 yapan bordo-mavililer, Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılan maçta Olin Gençlik'i 52-41 yenerek, Beko Basketbol Ligi biletini aldı.



Maçtan sonra büyük sevinç yaşayan Trabzonsporlu yöneticiler, oyuncular ve teknik heyet, sahada bir süre birbirlerine tezahürat yaptı.



Oyuncular gibi büyük sevinç yaşayan Trabzonlu taraftarlar da takımlarını tribünlere çağırarak, "Şampiyon" tezahüratları yaptı. Oyuncular, taraftarlarının isteğiyle kolbastı oynadı.



Olin Gençlik taraftarları da Trabzonlu oyuncuları tribüne çağırıp, alkışladı.





İkinci yarının başında gerginlik vardı



Maçta ilk yarıda olduğu gibi, ikinci yarının başında da iki takım taraftarları arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanırken, taraftarlar birbirlerine pet şişelerde su attı.



Salonda olayların sona erdirilmesi ve sahaya yabancı madde atılmaması yönünde anons yapılırken, daha sonra taraftarlar kendi takımlarını desteklemeye başladı.



Bu arada, maçın son periyodunda tribünde fenalaşan Olin Gençlikli bir taraftara salondaki sağlık ekibi müdahale etti.





"Lige renk katacağız"



Türkiye Basketbol İkinci Ligi (TB2L) Final Grubu ikinci etap ilk maçında Olin Gençlik'i 52-41 yenerek, Beko Basketbol Ligi'ne çıkmayı garantileyen Trabzonspor'un antrenörü Alaeddin Yakan, Beko Basketbol Ligi'ne renk katacaklarını söyledi.



Alaeddin Yakan, maçtan sonra yaptığı açıklamada, Ankara'nın doğusundan birinci lige gelen takım olmadığını vurgulayarak, "Bu bir ilk oldu. Karadeniz ve doğudaki basketbol için örnek bir davranış olacak. Karadeniz insanı agresif yapıya sahiptir, mücadeleci sporları çok sever. Basketbol onlara yakışıyor" dedi.



"Seneye bütün salonlar Trabzonspor sayesinde dolacak" diyen Yakan, şunları kaydetti:



"Belki de biz diğer Anadolu kulüplerine örnek teşkil edeceğiz. Bu, Türk basketbolunun gelişimi için güzel. Şu anda Beko Basketbol Ligi'ndeyiz, ancak iki maçı da kazanarak, 6'da 6 yapacağız. Trabzonspor önümüzdeki yıl Beko Basketbol Ligi'nde ilk 5'e oynamak zorundadır. Kendi bütçemiz doğrultusunda en iyi kadroyu kurup, seneye Beko Basketbol Ligi'ne renk getireceğiz."



Olin Gençlik Antrenörü Mustafa Gökhan Taştimur ise, karşılaşmanın hakemlerin yönetiminden şikayet ederken, Trabzonspor'u başarısından dolayı kutladı. Taştimur, "Kendi takımım şampiyon olmuş gibi keyif aldım. Uzun seneler Trabzon sayesinde Türk basketbolu büyük kazanç sağlayacaktır" dedi.







