-Beko Basketbol Ligi'ne 14. hafta maçlarıyla devam edilecek İSTANBUL (A.A) - 06.01.2012 - Beko Basketbol Ligi'ne 14. hafta maçlarıyla devam edilecek. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 14. hafta maçlarının programı şöyle: */ Yarın: 13.00 Fenerbahçe Ülker-Anadolu Efes (Caferağa) 15.00 Beşiktaş Milangaz-Trabzonspor (BJK Milangaz Arena) 17.00 Olin Edirne-Pınar Karşıyaka (Mimar Sinan) 17.00 Türk Telekom-Tofaş (Ankara) 17.00 Erdemir-Galatasaray Medical Park (Erdemir) 8 Ocak Pazar: 15.00 Mersin Büyükşehir Belediyesi-Hacettepe Üniversitesi (Edip Buran) 16.00 Bandırma Kırmızı-Antalya Büyükşehir Belediyesi (Banvit Kara Ali Acar) 16.00 Aliağa Petkim-Banvit (Enka) /*