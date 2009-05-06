Beko Basketbol Ligi'nde müthiş hafta



Lig ikincisi, play-off'a kalacak son takım ve küme düşecek diğer takım son hafta belli olacak.



Beko Basketbol Ligi'nde play-off maçları öncesinde normal sezon bu hafta sona erecek.



Son yılların en çekişmeli sezonunun yaşandığı Beko Basketbol Ligi'nde son haftaya girilmesine rağmen, ligde ikinci sırayı alacak takım, play-off'a kalacak ve lige veda edecek son takımlar 30. hafta maçlarının ardından belli olacak.



Beko Basketbol Ligi'nin son haftasında ikinci sıra için Fenerbahçe ve Türk Telekom arasında büyük bir çekişme var. Son haftaya ikinci sırada giren Türk Telekom, Galatasaray'ı mağlup ederse ligi ikinci sırada bitirecek. Telekom'un mağlup olması durumunda Karşıyaka'yı ağırlayacak Fenerbahçe'ye galibiyet yetiyor. İkili averajda Fenerbahçe'nin gerisinde bulunan Galatasaray'ın ise ikincilik şansı bulunmuyor.



Beko Basketbol Ligi'nde play-off'a kalan son takım olmak için de birçok aday var. Son haftaya sekizinci sırada giren Pınar Karşıyaka, dokuzuncu sıradaki Darüşşafaka Cooper Tires ve onuncu sıradaki Oyak Renault'un galibiyet sayıları aynı.



Oyak Renault, Bursa'da Kepez Belediye'yi ağırlayacak. Pınar Karşıyaka deplasmanda Fenerbahçe'yle oynarken, Darüşşafaka Cooper Tires da Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi'yle karşılaşacak.



Üç takımın da aynı galibiyetle bitirmesi durumunda Karşıyaka play-off'a kalacak. Yeşil-kırmızılıların hem Darüşşafaka, hem de Oyak Renault'ya karşı ikili averajda üstünlüğü bulunurken; Daçka-Oyak arasındaki ikili averajda ise Darüşşafaka'nın avantajı var.



Yani Oyak Renault'un play-off'a kalması için her iki rakibinin de puan kaybetmesi gerekiyor. Sekizinci sıra için yarışan üç takımın da son haftayı mağlubiyetle kapatması gibi olağanüstü bir durumda 12'şer galibiyetli Erdemirspor ve Banvit'in de potaya girme şansları bulunuyor.



Beko Basketbol Ligi'nde küme düşecek ikinci takım da son hafta belli olacak. Son haftaya düşme potasına giren 9 galibiyetli yabancısız Aliağa Petkim, Erdemirspor'u ağırlıyor. Aliağa'nın hemen üstünde yer alan 10'ar galibiyetli takımlardan Kepez Belediyesi, Oyak Renault'ya konuk olurken; Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi de Darüşşafaka deplasmanında.



Aliağa'nın her iki takıma karşı da ikili averajda üstünlüğü bulunduğu için, galibiyeti durumunda Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi ya da Kepez Belediyesi'nin mağlubiyetini bekleyecek. Eğer üç takım da ligi aynı galibiyet sayısıyla bitirirse üçlü averajda geride olan Kepez Belediyesi küme düşecek.

