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Spor

BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A)

27 Nisan 2011 14:15

-BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 27.04.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 29. haftanın maç programı açıklandı. Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 29. haftanın önemli maçında Beşiktaş Cola Turka ile Efes Pilsen, 30 Nisan Cumartesi günü BJK Cola Turka Arena'da saat 15.00'de karşı karşıya gelecek. Beko Basketbol Ligi'nde 29. haftanın programı şöyle: 29 Nisan Cuma: 20.00 Fenerbahçe Ülker–Mersin Büyükşehir Belediyesi (Sinan Erdem) 30 Nisan Cumartesi: 13.00 Olin Edirne–Galatasaray Cafe Crown (Mimar Sinan)  15.00 Beşiktaş Cola Turka–Efes Pilsen (BJK Cola Turka) 15.00 Medical Park Trabzonspor–Aliağa Petkim (Trabzon 19 Mayıs) 15.00 Erdemir–Pınar Karşıyaka (Erdemir) 15.00 Bornova Belediyesi–Banvit (Halkapınar) 16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi–TOFAŞ (Antalya Atatürk) 17.00 OYAK Renault–Türk Telekom (Bursa Atatürk)

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