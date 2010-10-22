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Spor

BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE 2. HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A)

22 Ekim 2010 13:41

-BEKO BASKETBOL LİGİ'NDE 2. HAFTANIN PROGRAMI İSTANBUL (A.A) - 22.10.2010 - Beko Basketbol Ligi'nde 2. haftanın perdesi yarın yapılacak 6 maçla açılıyor. 2. haftanın maç programı şöyle: Yarın: 15.00 Fenerbahçe Ülker-Aliağa Petkim (Sinan Erdem) 16.00 Antalya Büyükşehir Belediyesi-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Antalya Atatürk) 16.00 Medical Park Trabzonspor-TOFAŞ (Trabzon 19 Mayıs) 17.00 OYAK Renault-Bornova Belediyesi (Bursa Atatürk) 17.00 Olin Edirne Basket-Türk Telekom (Mimar Sinan) 17.30 Erdemir-Efes Pilsen (Erdemir) 24 Ekim Pazar: 13.00 Beşiktaş Cola Turka-Banvit (BJK Cola Turka) 25 Ekim Pazartesi: 19.00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Cafe Crown (Karşıyaka)

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