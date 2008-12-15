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Spor

Beko Basketbol Ligi Panorama

Beko Basketbol Ligi'nde 10. hafta tamamlanırken, Efes Pilsen, 19 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

15 Aralık 2008 02:00

Beko Basketbol Ligi'nde 10. hafta tamamlanırken, Efes Pilsen, 19 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.

Haftanın en önemli maçında sahasında şampiyonluğun bir diğer adayı Türk Telekom'u konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 80-76 galip ayrılarak puanını 19'a çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. İstanbul temsilcisi, ligde üst üste 9. galibiyetine imza atarken, Türk Telekom ise 3. yenilgisini aldı.

Galatasaray Cafe Crown ise deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 75-70'lik skorla geçerken, 34 puan ve averajla haftayı 2. sırada tamamladı.

Fenerbahçe Ülker, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 100-62 yenerek 7. galibiyetini elde etti ve haftayı 3. sırada bitirdi.

Bu arada 10. haftaya kadar galibiyetleri bulunmayan Casa TED Ankara Kolejliler ve Kepez Belediyesi, bu hafta rakiplerini yenerek galibiyet sevincini yaşadılar. Kepez Belediyesi, Erdemirspor'u 77-56 yenerken, Casa TED Ankara Kolejliler, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 71-63'lük skorla geçmeyi başardı. 

PUAN DURUMU

  TakımlarOGMAYAvP
1 Değişmedi Efes Pilsen 10 9 1 861 730 131 19
2 Değişmedi Galatasaray CC 10 9 1 785 685 100 19
3 Yükseldi Fenerbahçe Ü. 10 7 3 777 656 121 17
4 Düştü Banvit 10 7 3 891 833 58 17
5 Düştü T. Telekom 10 7 3 801 753 48 17
6 Yükseldi Aliağa Petkim 10 6 4 815 800 15 16
7 Düştü Mersin BŞB 10 5 5 842 833 9 15
8 Değişmedi Darüşşafaka CT 10 5 5 718 739 -21 15
9 Değişmedi Antalya BŞB 10 5 5 794 848 -54 15
10 Yükseldi Beşiktaş CT 10 4 6 767 750 17 14
11 Düştü Mutlu Akü SÜ 10 4 6 779 803 -24 14
12 Düştü Pınar Karşıyaka 10 4 6 780 822 -42 14
13 Değişmedi Oyak Renault 10 4 6 739 788 -49 14
14 Değişmedi Erdemir 10 2 8 641 720 -79 12
15 Değişmedi Casa TED 10 1 9 664 777 -113 11
16 Değişmedi Kepez Belediye 10 1 9 694 811 -117 11

  Sayı
  Oyuncu Takım Ort.

 

 Aubrey Reese Aliağa Petkim 23.5
  Joseph Crispin Banvit 22.5
  Ralph Mc Graw Mims Pınar Karşıyaka 20.2
  Ribaunt
  Oyuncu Takım Ort.
  Leon Williams Pınar Karşıyaka 10.5
  James Thomas Erdemir 10.0
  Kerem Gönlüm Efes Pilsen 9.7
  Asist
  Oyuncu Takım Ort.
  Hakan Köseoğlu Pınar Karşıyaka 5.8
  Mire Chatman Beşiktaş Cola Turka 5.6
  Victor King Antalya BB 5.1
  Blok
  Oyuncu Takım Ort.
  Fatih Solak Aliağa PETKİM 3.1
  Erek Jay Hansen CASA TED A. Kolejliler 3.0
  Michael Benton Pınar Karşıyaka 2.7

10 Hafta  
 Efes Pilsen 80 - 76   Türk Telekom
 Beşiktaş 86 - 85   Banvit
 Fenerbahçe Ülker 100 - 62   Antalya Büyükşehir Belediyesi
 Casa TED Koleji 71 - 63   Pınar Karşıyaka
 Kepez Belediyesi 77 - 56   Erdemirspor
 Aliağa Gençlikspor 92 - 81   Darüşşafaka Cooper Tires
 Oyak Renault 80 - 69   Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
 Mersin Büyükşehir Belediyesi 70 - 75   Galatasaray

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