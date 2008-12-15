Beko Basketbol Ligi Panorama

PUAN DURUMU





Takımlar O G M A Y Av P 1 Efes Pilsen 10 9 1 861 730 131 19 2 Galatasaray CC 10 9 1 785 685 100 19 3 Fenerbahçe Ü. 10 7 3 777 656 121 17 4 Banvit 10 7 3 891 833 58 17 5 T. Telekom 10 7 3 801 753 48 17 6 Aliağa Petkim 10 6 4 815 800 15 16 7 Mersin BŞB 10 5 5 842 833 9 15 8 Darüşşafaka CT 10 5 5 718 739 -21 15 9 Antalya BŞB 10 5 5 794 848 -54 15 10 Beşiktaş CT 10 4 6 767 750 17 14 11 Mutlu Akü SÜ 10 4 6 779 803 -24 14 12 Pınar Karşıyaka 10 4 6 780 822 -42 14 13 Oyak Renault 10 4 6 739 788 -49 14 14 Erdemir 10 2 8 641 720 -79 12 15 Casa TED 10 1 9 664 777 -113 11 16 Kepez Belediye 10 1 9 694 811 -117 11

Sayı Oyuncu Takım Ort. Aubrey Reese Aliağa Petkim 23.5 Joseph Crispin Banvit 22.5 Ralph Mc Graw Mims Pınar Karşıyaka 20.2 Ribaunt Oyuncu Takım Ort. Leon Williams Pınar Karşıyaka 10.5 James Thomas Erdemir 10.0 Kerem Gönlüm Efes Pilsen 9.7 Asist Oyuncu Takım Ort. Hakan Köseoğlu Pınar Karşıyaka 5.8 Mire Chatman Beşiktaş Cola Turka 5.6 Victor King Antalya BB 5.1 Blok Oyuncu Takım Ort. Fatih Solak Aliağa PETKİM 3.1 Erek Jay Hansen CASA TED A. Kolejliler 3.0 Michael Benton Pınar Karşıyaka 2.7

10 Hafta Efes Pilsen 80 - 76 Türk Telekom Beşiktaş 86 - 85 Banvit Fenerbahçe Ülker 100 - 62 Antalya Büyükşehir Belediyesi Casa TED Koleji 71 - 63 Pınar Karşıyaka Kepez Belediyesi 77 - 56 Erdemirspor Aliağa Gençlikspor 92 - 81 Darüşşafaka Cooper Tires Oyak Renault 80 - 69 Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi Mersin Büyükşehir Belediyesi 70 - 75 Galatasaray

Haftanın en önemli maçında sahasında şampiyonluğun bir diğer adayı Türk Telekom'u konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 80-76 galip ayrılarak puanını 19'a çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. İstanbul temsilcisi, ligde üst üste 9. galibiyetine imza atarken, Türk Telekom ise 3. yenilgisini aldı.Galatasaray Cafe Crown ise deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 75-70'lik skorla geçerken, 34 puan ve averajla haftayı 2. sırada tamamladı.Fenerbahçe Ülker, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 100-62 yenerek 7. galibiyetini elde etti ve haftayı 3. sırada bitirdi.Bu arada 10. haftaya kadar galibiyetleri bulunmayan Casa TED Ankara Kolejliler ve Kepez Belediyesi, bu hafta rakiplerini yenerek galibiyet sevincini yaşadılar. Kepez Belediyesi, Erdemirspor'u 77-56 yenerken, Casa TED Ankara Kolejliler, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 71-63'lük skorla geçmeyi başardı.