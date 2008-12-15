Beko Basketbol Ligi Panorama

Beko Basketbol Ligi'nde 10. hafta tamamlanırken, Efes Pilsen, 19 puan ve averajla liderliğini sürdürdü.
Haftanın en önemli maçında sahasında şampiyonluğun bir diğer adayı Türk Telekom'u konuk eden Efes Pilsen, karşılaşmadan 80-76 galip ayrılarak puanını 19'a çıkardı ve ilk sıradaki yerini korudu. İstanbul temsilcisi, ligde üst üste 9. galibiyetine imza atarken, Türk Telekom ise 3. yenilgisini aldı.
Galatasaray Cafe Crown ise deplasmanda Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni 75-70'lik skorla geçerken, 34 puan ve averajla haftayı 2. sırada tamamladı.
Fenerbahçe Ülker, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ni 100-62 yenerek 7. galibiyetini elde etti ve haftayı 3. sırada bitirdi.
Bu arada 10. haftaya kadar galibiyetleri bulunmayan Casa TED Ankara Kolejliler ve Kepez Belediyesi, bu hafta rakiplerini yenerek galibiyet sevincini yaşadılar. Kepez Belediyesi, Erdemirspor'u 77-56 yenerken, Casa TED Ankara Kolejliler, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 71-63'lük skorla geçmeyi başardı. PUAN DURUMU
|
|
|Takımlar
|O
|G
|M
|A
|Y
|Av
|P
|1
|
|Efes Pilsen
|10
|9
|1
|861
|730
|131
|19
|2
|
|Galatasaray CC
|10
|9
|1
|785
|685
|100
|19
|3
|
|Fenerbahçe Ü.
|10
|7
|3
|777
|656
|121
|17
|4
|
|Banvit
|10
|7
|3
|891
|833
|58
|17
|5
|
|T. Telekom
|10
|7
|3
|801
|753
|48
|17
|6
|
|Aliağa Petkim
|10
|6
|4
|815
|800
|15
|16
|7
|
|Mersin BŞB
|10
|5
|5
|842
|833
|9
|15
|8
|
|Darüşşafaka CT
|10
|5
|5
|718
|739
|-21
|15
|9
|
|Antalya BŞB
|10
|5
|5
|794
|848
|-54
|15
|10
|
|Beşiktaş CT
|10
|4
|6
|767
|750
|17
|14
|11
|
|Mutlu Akü SÜ
|10
|4
|6
|779
|803
|-24
|14
|12
|
|Pınar Karşıyaka
|10
|4
|6
|780
|822
|-42
|14
|13
|
|Oyak Renault
|10
|4
|6
|739
|788
|-49
|14
|14
|
|Erdemir
|10
|2
|8
|641
|720
|-79
|12
|15
|
|Casa TED
|10
|1
|9
|664
|777
|-113
|11
|16
|
|Kepez Belediye
|10
|1
|9
|694
|811
|-117
|11
|
|Sayı
|
|Oyuncu
|Takım
|Ort.
|
|Aubrey Reese
|Aliağa Petkim
|23.5
|
|Joseph Crispin
|Banvit
|22.5
|
|Ralph Mc Graw Mims
|Pınar Karşıyaka
|20.2
|
|
|Ribaunt
|
|Oyuncu
|Takım
|Ort.
|
|Leon Williams
|Pınar Karşıyaka
|10.5
|
|James Thomas
|Erdemir
|10.0
|
|Kerem Gönlüm
|Efes Pilsen
|9.7
|
|
|Asist
|
|Oyuncu
|Takım
|Ort.
|
|Hakan Köseoğlu
|Pınar Karşıyaka
|5.8
|
|Mire Chatman
|Beşiktaş Cola Turka
|5.6
|
|Victor King
|Antalya BB
|5.1
|
|
|Blok
|
|Oyuncu
|Takım
|Ort.
|
|Fatih Solak
|Aliağa PETKİM
|3.1
|
|Erek Jay Hansen
|CASA TED A. Kolejliler
|3.0
|
|Michael Benton
|Pınar Karşıyaka
|2.7
|10 Hafta
|
|
| Efes Pilsen
|80 - 76
|
|Türk Telekom
| Beşiktaş
|86 - 85
|
|Banvit
| Fenerbahçe Ülker
|100 - 62
|
|Antalya Büyükşehir Belediyesi
| Casa TED Koleji
|71 - 63
|
|Pınar Karşıyaka
| Kepez Belediyesi
|77 - 56
|
|Erdemirspor
| Aliağa Gençlikspor
|92 - 81
|
|Darüşşafaka Cooper Tires
| Oyak Renault
|80 - 69
|
|Mutlu Akü Selçuk Üniversitesi
| Mersin Büyükşehir Belediyesi
|70 - 75
|
|Galatasaray