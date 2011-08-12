-Beko Basketbol Ligi fikstürü çekildi İZMİR (A.A) - 12.08.2011 - Beko Basketbol Ligi'nde 2011-2012 sezonu fikstür kura çekimi yapıldı. İzmir'de yapılan fikstür kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) yöneticilerinin yanı sıra, kulüp yöneticileri de katıldı. Törende konuşan TBF Genel Sekreteri Ali Özsoy, 2012'de olimpiyatlara iki kategoride katılma ihtimallerinin bulunduğuna işaret ederek, bunun gerçekleşmesinde katkıları olan kulüplere teşekkür etti. Ligde geçen sene çok renkli ve keyifli maçların oynandığını ifade eden Özsoy, ''Beko Basketbol Ligi'nde yaşadığımız gelişmeler, ligin daha renkli daha iyi geçeceğinin müjdesi. Yeni ekiplerimiz Hacettepe Üniversitesi ve Genç Banvitliler'e hoşgeldin diyoruz. Bandırma'dan ikinci bir takım katıldığı için kendileri Bandırma kırmızı olarak yer alacaklar'' dedi. TBF Ligler Direktörü Ahmet Araşan, geçen yıl çok fazla ilgi gören gören bir ligi geride bıraktıklarını, Fenerbahçe Ülker'in şampiyon olarak tamamladığı ligin heyecanının bitmediğini söyledi. Üst düzey oyuncuların Türkiye'ye gelme ihtimaliyle birlikte daha heyecanlı bir ligin kendilerini beklediğini ifade eden Araşan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Eminim gelecek yıl çok daha kaliteli, heyecanlı bir lige sahip olacak. Fikstürde yenilikler var. Alternatifli bir fikstürle lige giriyoruz. Bu, kulüplerimizle birlikte aldığımız bir karar. Bütün kulüplerimiz anlayışla karşılıyor. Olimpiyat ihtimali kuvvetli olduğu için alternatif bir fikstür oluşturduk. Olimpiyat takvimine göre ilk maç 28 Temmuz 2012'de oynanacak. Olimpiyat elemelerine kalırsa Milli Takım 2 Temmuz 2012'de maç oynayacak. O nedenle alternatifli bir fikstür oluşturduk.'' Play-off eşleşmesinde de değişikliğe gittiklerini kaydeden Araşan, play-off eşleşmelerinde bütün müsabakaların ''0-0'' eşitlikle başlayacağını söyledi. TBF Ligler Koordinatörü Ayhan Özgümüş de fikstür kura çekimi konusunda teknik detayları verdi. -Lig- 16 takımın katılacağı ligde normal sezon 15 Ekim 2011-22 Nisan 2012 tarihlerinde oynanacak. Play-off müsabakalarının 25 Nisan 2012'de başlayacağı ligde heyecan 3 Haziran 2012'ye kadar sürecek. İlk 8 takımın play-off oynamaya hak kazanacağı ligde, ligi son 2 sırada bitirecek ekip, lige veda edecek. Play-off'un tüm turlarında eşleşmeler takımların ligde oynamış oldukları maç sonuçları ne olursa olsun ''0-0'' başlayacak. Çeyrek final müsabakalarının kazanılmış 2 maç üzerinden oynanacağı play-off'ta ilk maç normal sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında, 2. maç rakip sahada, gerekirse son maç ise sezonu üst sırada bitiren takımın sahasında oynanacak. Kazanılmış 3 maç üzerinden oynanacak yarı final müsabakalarında ilk iki maç normal sezonu üst sırada bitiren takımların ev sahipliğinde, 3. ve gerekirse 4. maç ise rakip sahada, gerekirse 5. müsabaka ise rakip sahada yapılacak. Play-off'ta final müsabakaları için bu yıl iki seçenek belirlendi. A Milli Basketbol Takımı'nın olimpiyatlara eleme veya direkt katılımı halinde play-off final serisi kazanılmış 3 maç üzerinden, aksi durumda ise kazanılmış 4 maç üzerinden oynanacak. -Spor Toto Türkiye Kupası- 2011-2012 sezonu takvimine göre Spor Toto Türkiye Kupası eleme grubu maçları 7-9 Ekim günlerinde oynanacak. Beko Basketbol Ligi'ndeki 16 takımın 4 grupta mücadele edeceği turnuva, TBF'nin belirleyeceği 4 il merkezinde yapılacak. Eleme müsabakaları sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 ekip, 15-19 Şubat 2012'de düzenlenecek final grubu maçlarında kupayı kazanmak için mücadele edecek. -Cumhurbaşkanlığı Kupası- Fenerbahçe Ülker ile Galatasaray arasında oynanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kupası 12 Ekim'de sahibini bulacak. Beko Basketbol Ligi'nde yıldız oyuncuların bir araya geldiği, müzik ve gösteri dünyasının buluştuğu Beko All Star organizasyonu ise 21-22 Ocak'ta gerçekleştirilecek. -İlk hafta müsabakaları- Ligde 15-16 Ekim 2011'de oynanacak ilk hafta müsabakaları şöyle: Aliağa Petkim-Hacettepe Üniversitesi Fenerbahçe Ülker-Trabzon Basket Olin Edirne-Galatasaray Mersin Büyükşehir Belediyesi-Tofaş Banvit-Pınar Karşıyaka Erdemir-Anadolu Efes Türk Telekom-Antalya Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş-Bandırma Kırmızı