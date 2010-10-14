-BEKO BASKETBOL LİGİ 45 YAŞINDA İSTANBUL (A.A) - 14.10.2010 - Arçelik A.Ş'nin Beko markasıyla isim sponsoru olmasının ardından 2006-2007 sezonundan itibaren ''Beko Basketbol Ligi'' olarak oynanan Erkekler Birinci Basketbol Ligi 45. yaşına giriyor. Ligde geride kalan 44 yılda 13. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Efes Pilsen, lig tarihinde en fazla mutlu sona ulaşan takım unvanını sürdürüyor. İlk şampiyonluğunu 1978-79 sezonunda kazanan lacivert-beyazlılar, ligde 2001-02, 2002-03, 2003-04 ve 2004-05 sezonlarında üst üste 4 şampiyonluk yaşadı. -FENERBAHÇE ÜLKER, SON 4 SEZONDA 3 KEZ ŞAMPİYON OLDU- Geçen sezon play-off final serisinde Efes Pilsen'e 4-2 üstünlük kurarak şampiyon olan Fenerbahçe Ülker'in ise ligde 4 şampiyonluğu bulunuyor. Sarı-lacivertliler, ligde son 4 sezonda 3 kez şampiyon olma başarısını göstererek, şampiyonluk sayısını 4'e yükseltti. İlk şampiyonluğunu 1990-91 sezonunda yaşayan Fenerbahçe, daha sonra 16 yıl şampiyon olamadı. 2006-07 sezonunda Ülker ile sponsorluk anlaşması imzalayan ve Fenerbahçe Ülker olarak ligde mücadele eden sarı-lacivertliler, sezon sonunda 16 yıl aradan sonra şampiyon olarak, kulübün 100. yılında şampiyonluk hasretine son vermişti. Fenerbahçe Ülker, 2007-08 sezonunda da şampiyon olarak tarihinde ilk kez üst üste iki şampiyonluk yaşadı. Geçen sezon 4. şampiyonluğunu kazanan sarı-lacivertli takım, bu sezon da şampiyon olursa, 5. şampiyonluğunu elde edecek ve 4 şampiyonluğu bulunan ezeli rakibi Galatasaray'ı şampiyonluk sayısında geçecek. -GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN ŞAMPİYONLUK ÖZLEMİ- Basketbolda Galatasaray 20, Beşiktaş ise tam 35 yıldır şampiyonluk yüzü görmedi. Galatasaray, Fenerbahçe gibi lig tarihinde 4 kez şampiyonluk sevinci yaşadı. Ligde ilk şampiyonluğunu 1968-69 sezonunda yaşayan Galatasaray, 1984-85 ve 1985-86 sezonlarında üst üste iki kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Sarı-kırmızılılar, ligde en son 1989-90 sezonunda şampiyonluk yaşadı. Beşiktaş ise sadece 1 kez lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah-beyazlılar, 1974-75 sezonunda ligde mutlu sona ulaşmıştı. -ECZACIBAŞI HALA İKİNCİ- Basketbol şubesini yıllar önce kapatan Eczacıbaşı ise Efes Pilsen'in ardından 8 şampiyonlukla en fazla şampiyonluk yaşayan ikinci takım durumunda bulunuyor. Eczacıbaşı, 1975-78 ve 1979-82 yılları arasında arka arkaya 3'er kez şampiyonluk sevinci yaşadı. -İTÜ'NÜN 5 ŞAMPİYONLUĞU BULUNUYOR- Eczacıbaşı'nın ardından 5 şampiyonlukla İTÜ geliyor. Bir zamanlar ligde adeta fırtına gibi esen İTÜ, 1969-70, 1970-71, 1971-72 ve 1972-73 sezonlarında üst üste 4 kez şampiyon oldu. -ÜLKERSPOR'UN 4 ŞAMPİYONLUĞU VAR- 2006-07 sezonu öncesinde Ülker'in Fenerbahçe ile sponsorluk anlaşması imzalamasının ardından ligde yerini Alpella'ya bırakan Ülkerspor'un 4 şampiyonluğu var. Ülkerspor, 2005-06 sezonunda play-off finalinde Efes Pilsen'e 4-0'lık bir üstünlük kurarak, ligde 5 yıl sonra şampiyonluğa ulaşmıştı. -İLK ŞAMPİYON ALTINORDU- 1966-67 sezonuyla başlayan ligde, ilk şampiyonluğu Altınordu kazandı. Ligde TOFAŞ'ın 2, Muhafızgücü ve Karşıyaka'nın da 1'er şampiyonlukları bulunuyor. -LİGİN EN GENÇ TAKIMI- Beko Basketbol Ligi'nin en genç takımı Antalya Büyükşehir Belediyesi oldu. Antalya ekibi, 16 takımın yer aldığı ligde, 23 yaş ortalamasıyla bu sezon ligin en genç takımı unvanını aldı. Ligin en yaşlı takımı ise 28.3 yaş ortalamasıyla bu sezon lige çıkan Olin Edirne Basket oldu. -EN YAŞLI HALUK YILDIRIM- Ligde bu sezon mücadele edecek en yaşlı oyuncu Haluk Yıldırım oldu. Beşiktaş Cola Turka'dan Galatasaray Cafe Crown'a transfer olan 38 yaşındaki Haluk, ligin en yaşlı oyuncusu olarak dikkati çekiyor. Ligde 17 yaşındaki oyuncular Bornova Belediyesi'nden Mertalp Arkın, Fenerbahçe Ülker'den Erbil Eroğlu ve Kerem Hotiç, TOFAŞ'tan Uğur Dokuyan, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Tolga Alıcı ve Pınar Karşıyaka'dan Onur Çalban, ligin en genç oyuncuları olarak sahnede yer aldılar. -14 TÜRK, 2 YABANCI ANTRENÖR- Beko Basketbol Ligi'nde 2010-2011 sezonunda 14 Türk, 2 yabancı antrenör görev yapacak. Ligde 16 takım içinde sadece Fenerbahçe Ülker ve Efes Pilsen'de yabancı antrenörler görev yaparken, diğer takımlar Türk antrenörleri tercih etti. Aynı zamanda (A) Milli Erkek Basketbol Takımı'nı da çalıştıran Bogdan Tanjevic, Fenerbahçe Ülker ile geçen sezon şampiyonluk yaşamasına karşın, sağlık sorunları nedeniyle takımdan ayrıldı. Sarı-lacivertliler, Hırvat Neven Spahija ile sözleşme imzaladı. Geçen sezon play-off finalinde şampiyonluğu Fenerbahçe Ülker'e kaptıran Efes Pilsen'de ise antrenör Ergin Ataman ile yollar ayrılırken, takımın başına Hırvat Velimir Perasovic getirildi. Ligde geçen sezona da 14 Türk, 2 yabancı antrenör ile başlanmıştı. -11 TAKIM ANTRENÖRLERİNİ DEĞİŞTİRMEDİ- Beko Basketbol Ligi'nde mücadele edecek 16 takımdan 11'i geçen sezonki antrenörleriyle yollarına devam ediyor. Banvit, Erdemir, Pınar Karşıyaka, Bornova Belediyesi, TOFAŞ, OYAK Renault, Beşiktaş Cola Turka, Aliağa Petkim, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Basketbol İkinci Lig'den geçen sezon sonunda Beko Basketbol Ligi'ne yükselen Medical Park Trabzonspor ve Olin Edirne Basket, geçen sezonki antrenörleriyle yeni sezona başlıyor. -TÜRK BASKETBOLUNUN ''İLK''LERİ VE REKORLARI- Beko Basketbol Ligi 45. yaşına girmeye hazırlanırken, Türk basketbolunda, birçok ''ilk''ler ve ilginç rekorlar bulunuyor. Türk basketbol tarihinin en önemli yıldızlarından Erman Kunter, 153 sayı ile bir maçta en fazla sayı atan oyuncu oldu. Kunter, 1988 yılında Fenerbahçe formasıyla Hilalspor karşısında 153 sayı atarak rekor kırarken, ilk yarıda attığı 81 sayıyla, bir devrede en fazla sayı üreten basketbolcu olarak da tarihe geçti. Şu anda Fransa'nın Cholet takımında antrenör olarak görev yapan Erman Kunter, 2009-2010 sezonunda Cholet'i Fransa Birinci Basketbol Ligi şampiyonu yaparak, antrenör olarak da bir ilke imza attı. Kunter, yabancı bir takımın başında lig şampiyonluğu yaşayan ilk ve tek Türk antrenör oldu. -BUDANUR'UN REKORU- Beşiktaşlı Hüdai Budanur da kırılması güç bir rekoru elinde bulunduruyor. 1957 yılında İstanbul Spor ve Sergi Sarayı'nda yapılan İstanbul Ligi maçında Beşiktaş, İstanbul Karagücü'nü 110-56 yenerken, Budanur, siyah-beyazlıların 110 sayısını da tek başına attı. -NBA'DEKİ İLK TÜRK, MİRSAD- Fenerbahçe Ülker'de forma giyen Mirsad Türkcan, ABD Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan ilk Türk basketbolcusu olarak tarihe geçti. 1998 yılında ilk kez Houston Rockets'e transfer olan Mirsad, NBA'de fazla oynama şansı bulamadı. 2001-2002 sezonunda CSKA Moskova takımında forma giyen Mirsad Türkcan, Avrupa Ligi normal sezonunda en değerli oyuncu (MVP) seçilen ilk Türk basketbolcu oldu. Mirsad Türkcan, Fenerbahçe Ülker'in 3 Ocak 2008'de deplasmanda İtalya'nın Lottomatica Roma ile yaptığı maçta 1000 ribaunt barajını aşarak, ULEB Avrupa Ligi tarihine geçti. Basketbolda 2000 yılından bu yana düzenlenen ULEB Avrupa Ligi'nde 1000 ribaunda ulaşan ilk oyuncu olan Mirsad Türkcan, Lottomatica Roma karşısında 13 ribaunt alarak, toplam ribaunt sayısını 1007'ye taşıdı. -EN FAZLA ÜCRETE İMZA ATAN TÜRK OYUNCU HİDAYET- NBA takımlarından Sacramento Kings tarafından 10 sezon önce seçilen Hidayet Türkoğlu, Mirsad'dan daha başarılı bir performans sergileyerek, NBA'de en fazla oynayan Türk oyuncu durumunda bulunuyor. 2008-09 sezonu sonunda Orlando Magic'ten ayrılıp, Toronto Raptors ile 5 yıllığına 53 milyon dolara anlaşan Hidayet, 2004 yılında Utah Jazz ile 6 yıllık 50 milyon dolara sözleşme imzalayan Mehmet Okur'u geçerek, tarihte en fazla ücrete imza atan Türk oyuncu oldu. -NBA'DE İLK ŞAMPİYONLUK YAŞAYAN OYUNCU MEHMET OKUR- 2003-2004 sezonunda Detroit Pistons'ta şampiyonluk sevincine ulaşan milli basketbolcu Mehmet Okur ise NBA'de şampiyonluk yaşayan ilk Türk oyuncu. Mehmet Okur, ayrıca Batı Konferansı'nda daha önce All-Star'a seçilen ancak sakatlığı nedeniyle oynayamayan Allen Iverson'un yerine kadroya girerek, NBA tarihinde All-Star maçına çıkan ilk Türk sporcu olarak da tarihe geçti. Las Vegas'taki Thomas Mack Arena'da 18 Şubat 2007'de yapılan All-Star'da, Mehmet maçta yer aldığı 14 dakika 43 saniyede 4 sayı attı, 2 ribaunt aldı ve 1 de asist yaptı. -İLK AVRUPALI GRANİT- Avrupa'ya transfer olan ilk Türk basketbolcu ise Yalçın Granit oldu. Granit, Fransa'nın Racing Paris takımında oynamıştı. Fenerbahçe'den 10 sezon önce Yunanistan'ın AEK Atina takımına giden İbrahim Kutluay ise ilk kez bir Yunan takımına transfer olan Türk oyuncu olmuştu. 2001-2002 sezonunda Panathinaikos ile Avrupa Ligi şampiyonluğuna ulaşan İbrahim, bu kupayı kaldıran ilk Türk basketbolcu olarak tarihteki yerini aldı. 2007 yılında İspanya'nın Real Madrid takımıyla ULEB Kupası'nı kazanan Kerem Tunçeri de ilk kez bu kupada şampiyonluk sevinci yaşayan Türk basketbolcu oldu. Panathinaikos, Avrupa Ligi finalini Hüseyin Beşok'un takımı Maccabi Elite Tel Aviv ile oynarken, ilk kez 2 Türk basketbolcu Avrupa Ligi finalinde karşı karşıya geldi. -AVRUPA'DAKİ İLK TÜRK ANTRENÖR ATAMAN- Avrupa'da profesyonel liglerde bir takım çalıştıran ilk antrenör ise Ergin Ataman oldu. 2001-2002 sezonunda İtalya'nın Montepaschi Siena takımını çalıştıran ve takımına ilk sezonunda Avrupa Raimundo Saporta Kupası'nı kazandıran Ataman, bu kupayı kaldıran ilk ve tek Türk antrenör olarak tarihte yerini aldı. Efes Pilsen'e 1999-2000 sezonunda Avrupa Ligi'nde ''Dörtlü Final'' oynatan Ergin Ataman, bir Türk takımını bu kupada ilk kez Avrupa üçüncüsü yaptı. Montepaschi Siena'ya da 2002-2003 sezonunda Avrupa Ligi'nde ''Dörtlü Final'' oynatıp, Avrupa üçüncülüğünü kazanan Ataman, bu kupada yabancı bir takımla üçüncülük kazanan ilk Türk antrenör olarak da bir ilke imza attı. -EFES PİLSEN'İN İLKLERİ- Efes Pilsen, 1996 yılında Avrupa Radivoj Koraç Kupası'nı müzesine götürerek, ilk kez bu spor dalında Avrupa kupası kazanan Türk takımı olma başarısını gösterdi. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında finale çıkan ilk takım olma özelliğini de taşıyor. 1993 yılında da Avrupa Kulüpler Kupası'nda final oynayan Efes Pilsen, Torino'da Yunan rakibi Aris'e 50-48 yenilmişti. Efes Pilsen, 1999-2000 sezonunda da Avrupa Ligi'nde ''Dörtlü Final''e kalıp, Avrupa üçüncüsü olarak bir ilke daha imza attı. -NBA TAKIMIYLA MAÇ YAPAN İLK VE TEK TÜRK TAKIMI EFES PİLSEN- Efes Pilsen bir NBA takımıyla maç yapan ilk ve tek Türk takımı. NBA'in davetlisi olarak 2006 yılında ABD'ye giden lacivert-beyazlılar, 11 Ekim 2006'da Denver Nuggets ile yaptığı hazırlık maçıyla, bir NBA takımıyla karşılaşan ilk Türk ekibi oldu. Efes Pilsen, NBA'deki ikinci hazırlık maçında 13 Ekim 2006'da Golden State Warriors ile oynadı. -TÜRKİYE'DE MAÇ YAPAN İLK NBA TAKIMI MİNNESOTA TİMBERWOLVES- NBA ile Avrupa Basketbol Ligleri Birliği'nin (ULEB) yaptığı anlaşma gereği İstanbul'a gelen NBA takımlarından Minnesota Timberwolves, 6 Ekim 2007'de Efes Pilsen ile özel bir maç yaptı. EA Sports'un organizasyonu ''NBA Europe Live Tour 2007'' kapsamında çeşitli etkinliklerde bulunmak üzere İstanbul'a gelen ve burada yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Minnesota Timberwolves'ın, Efes Pilsen ile yaptığı maçla ilk kez bir NBA takımı Türkiye'de maç oynadı. Efes Pilsen de Türkiye'de bir NBA takımıyla karşılaşan ilk Türk takımı unvanını aldı. -RECEP ANKARALI DA TARİHE GEÇTİ- Efes Pilsen ile Minnesota Timberwolves arasındaki karşılaşmada görev yapan Türk hakem Recep Ankaralı da tarihe geçti. Recep Ankaralı, bir NBA takımının maçında görev yapan ilk Türk hakem oldu. Karşılaşmada ABD'den gelen NBA hakemleri Jack Nies ve Luis Grillo, Recep Ankaralı ile birlikte karşılaşmayı yönetti.